Su Instagram, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha svelato di aver ritrovato l’amore dopo la delusione ricevuta nel programma: di chi stiamo parlando.

Da quanti anni va in onda Uomini e Donne? Beh, decisamente tantissimi. Ebbene: quante coppie abbiamo visto formarsi? Altrettanto diverse, c’è da ammetterlo. Se da una parte, però, c’è chi gode per essere uscito mano nella mano con il corteggiatore scelto, dall’altra c’è chi resta con l’amaro in bocca per non essere stato scelto. È il caso, ad esempio, di questo giovanissimo ex corteggiatore. Entrato a far parte del programma nel corso dell’edizione scorsa del programma, il giovane aveva iniziato uno splendido percorso con la tronista in questione. Qualcosa, però, deve essere andato storto. Perché, come ricorderete, alla fine la ragazza ha deciso di non scegliere lui, bensì il suo ‘rivale’.

A distanza di mesi, però, la situazione è cambiata. È proprio sul suo canale social ufficiale che, qualche giorno fa, l’ex corteggiatore ha svelato ai suoi sostenitori di aver ritrovato l’amore. “L’amore che cercavo, ha bussato alla mia porta”, ha scritto il giovanissimo ex volto di Uomini e donne a corredo di questo scatto che lo ritrae in compagnia della sua fidanzata. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo!

Dopo la delusione a Uomini e Donne, l’ex corteggiatore ha ritrovato l’amore: notizia incredibile

È proprio sul suo canale social ufficiale che, qualche giorno fa, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha affatto potuto fare a meno di svelare ai suoi sostenitori di aver finalmente ritrovato l’amore. Stando a quanto si apprende da queste parole scritte a corredo dello scatto che lo ritrae insieme alla sua compagnia, sembrerebbe che sia stato del tutto inaspettato. E che, com’è giusto che sia, lui sia stato letteralmente colto di sorpresa. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, dopo la delusione ricevuta nello studio del dating show di Canale 5, diciamoci la verità: ci voleva proprio.

Di chi parliamo? Semplice: di Simone Florian, ex corteggiatore di Jessica Antonini. Il giovanissimo romano, qualche giorno fa, in occasione della laurea della sua compagna, ha pubblicato la prima foto di coppia. E l’ha accompagnata con delle parole davvero dolcissimo. E che sottolineano quanto il loro legame sia fortissimo.

Sono davvero bellissimi, vero?