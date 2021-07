“La famiglia si allargherà ancora”, lo hanno appena annunciato: che gioia per l’amatissima coppia, la splendida notizia dopo le nozze.

Una notizia meravigliosa per l’amatissima coppia. Una coppia chiacchieratissima negli ultimi giorni: dopo pochissime ore dal trionfo a Euro 2020, il campione d’Europa ha deciso di sposarsi. E dopo poche ore dalle nozze, un’altra splendida sorpresa: la coppia è in attesa del terzo figlio!

LEGGI ANCHE ——>Sarà papà per la prima volta, gioia immensa per il famoso attore: straordinaria notizia

Ad annunciarlo sono stati proprio loro in un’intervista esclusiva a Chi: “La famiglia si allargherà ancora”. Scopriamo i dettagli di questa bellissima notizia.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

“La famiglia si allargherà ancora”, splendida notizia per la coppia: presto genitori per la terza volta!

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi saranno genitori per la terza volta! Dopo Deva, nata nel 2019, e Lena, nata nel 2021, arriva il terzo figlio per la coppia, che pochi giorni fa si è unita in matrimonio. Ad annunciarlo sono stati loro durante un’intervista al settimanale Chi, dove hanno raccontato alcuni aspetti della loro vita privata. Di cui amano parlare davvero pochissimo: sui social, ad esempio, i due postano raramente cose inerenti alla loro famiglia.

Già genitori di due bambine, il calciatore e l’ex gieffina hanno dichiarato: “Insegneremo loro che bisogna salutare il sole, che la vita oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna vivere sempre nella verità”.

Un amore nato nel 2016, che ha subito alcuni momenti di interruzione, ma che alla fine lì ha condotti sull’altare. Insomma, un periodo davvero speciale per il calciatore della Juventus, protagonista con la nazionale italiana con ben due rigori su due messi a segno. Poi le nozze da sogno, con tanto di festeggiamenti in piazza e, infine, la nuova cicogna in arrivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Bernardeschi (@fbernardeschi)

Gioia immensa per la coppia, a cui non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore per una vita felice insieme!