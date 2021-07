La figlia di Will Smith è bellissima: si chiama Willow ed è una vera star

Avete mai visto Willow, la figlia di Will Smith? E’ bellissima e famosissima, ed è una vera star!

E’ stato travolto dalla fama dopo che negli anni novanta ha recitato nella serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air, Will Smith, è oggi, famoso in tutto il mondo. L’attore, però, nella sua lunga carriera, ha anche preso parte a numerosi ed importanti film, come in Bad Boys, Independence Day, e Men in Black nel 1997. Grazie al suo talento, evidente in tutte le sue interpretazioni, è riuscito a guadagnare due candidature all’Oscar.

Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, perchè Smith è famoso in tutto il mondo, ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Per caso, avete mai visto sua figlia Willow? E’ bellissima, e vi anticipiamo, è una vera star.

Avete mai visto la figlia di Will Smith? E’ famosissima e bellissima!

Will Smith è un attore amatissimo e famosissimo. Il suo talento è ben evidente, tanto che, nella sua carriera, è riuscito a guadagnare due candidature all’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione del pugile Muhammad Ali in Alì, e per il ruolo di Chris Gardner nell’emozionante film, La ricerca della felicità, che l’ha visto protagonista insieme a suo figlio Jaden.

La sua carriera è ben nota, ma cosa sappiamo, della sua vita privata? L’attore è padre di tre figli, il primo Trey, avuto dal matrimonio con Sheree Zampino e gli altri due, Jaden e Willow, nati dal secondo matrimonio con l’attrice Jada Koren Pinkett. Per caso, avete mai visto sua figlia? Willow è bellissima ed è una vera star! Nello scatto in basso, sono fotografati insieme Will, con tutti e tre i suoi figli: Willow, Jaden e Trey.

La figlia di Will Smith ha 20 anni, ed è un’attrice, una cantante e una produttrice discografica statunitense. Giovanissima, ma già con un grosso bagaglio professionale. Il suo debutto come attrice è avvenuto nel 2007, in Io sono leggenda, film che ha visto protagonista proprio suo padre. E’ stato nel 2010 che Willow ha iniziato la carriera musicale. Che dire, oltre ad essere bellissima, la giovane è anche una grande artista.