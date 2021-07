Due sorelle, un solo corpo: chi sono le gemelle siamesi messicane Carmen e Lupita Andrade. La loro storia ha colpito tutti!

Si chiamano Carmen e Lupita e sono gemelle siamesi diencefaliche: la loro storia ha colpito milioni di persone che hanno seguito il racconto sulla loro vita in onda su Real Time. Le gemelle Lupita sono state protagoniste di Due Sorelle Un Solo Corpo, il programma prodotto da Channel 4, emittente britannica, in onda su Real Time. Il loro racconto è stato emozionante: hanno spiegato com’è la loro quotidianità, cosa significa avere un solo corpo in due. Unite dal torace fino al bacino: ecco chi sono Carmen e Lupita.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Carmen e Lupita Andrade, chi sono le gemelle siamesi messicane: la loro storia ha colpito tutti

Carmen e Lupita Andrade sono le gemelle siamesi messicane la cui storia ha colpito tutti. Sono le protagoniste del programma ‘Due sorelle un solo corpo’ in onda su Real Time: hanno raccontato la loro storia e come vivono la loro quotidianità.

Leggi anche Vite al limite, il tragico episodio: Jeanne costretta a lasciare il programma in lacrime

Sono nate in Messico nel 2002: oggi a 19 anni continuano a vivere insieme, con un solo corpo. Sono unite dal torace fino al bacino, hanno braccia e gambe in comune: i genitori, quando sono nate, sono stati chiamati alla difficilissima scelta tra provare a separarle, di fatto condannando a morte una delle due, oppure farle vivere insieme. Hanno scelto di tenerle unite: “Ci avevano dato solo tre giorni di vita. 18 anni dopo siamo ancora in America, siamo ancora attaccate. Ci hanno fatto qualsiasi tipo di domanda ma quello che non abbiamo mai detto è che siamo due persone proprio come voi, con la propria vita ed i propri problemi” hanno raccontato le gemelle.

Carmen controlla la parte sinistra del corpo, Lupita quella destra: ciascuna ha cuore, stomaco e fegato separati.