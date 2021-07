Giordano Mazzocchi ritrova l’amore tra le braccia di una bellissima ragazza: dopo Nilufar Addati, è lei la sua nuova fidanzata.

L’abbiamo conosciuto a Uomini e Donne: Giordano Mazzocchi è stato uno dei protagonisti nello studio di Maria de Filippi. L’ex corteggiatore dopo aver vissuto una storia d’amore con Nilufar Addati, ex tronista, ha deciso di cambiare pagina. Giordano dopo la rottura, ha ritrovato l’amore: si è mostrato per la prima volta abbracciato alla sua nuova dolce metà. ‘Sorridi sempre così’ è la didascalia del post pubblicato nelle ultime ore: la ragazza che ha rapito il suo cuore è davvero bellissima. Chi è? Vi sveliamo tutto!

Giordano Mazzocchi, dopo Nilufar ritrova l’amore: è proprio lei la sua nuova fidanzata

Dopo Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi ha ritrovato l’amore. Ha pubblicato nelle ultime ore un post su Instagram: nelle due fotografie rese pubbliche sul suo profilo si mostra abbracciato alla sua nuova dolce metà. Insieme sono bellissimi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giordano Mazzocchi (@giordano_mazzocchi10)

La bellissima ragazza in foto si chiama Arianna Mora: è bruna, formosa e vanta un sorriso davvero meraviglioso. La giovane è lontana dal mondo dello spettacolo ma sui social è seguita da oltre 8 mila utenti! Non abbiamo molte informazioni sul suo conto: sappiamo però che ha un salone di parrucchiere che porta proprio il suo nome. Arianna lavora inoltre come modella: diversi scatti li ha pubblicati sul suo canale Instagram. Ecco uno di questi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna (@ariannamora90)

Ha fatto letteralmente perdere la testa all’ex corteggiatore che ha deciso di rendere pubblica la sua storia d’amore. La relazione tra i due a quanto pare procede da qualche mese, come testimoniano gli indizi su Instagram. Sembrano essere davvero persi l’uno per l’altra: vicini sono davvero bellissimi.