Jennifer Aniston, sapete cosa faceva prima di diventare attrice? Non indovinerete mai

Jennifer Aniston, sapete cosa faceva prima di diventare un’attrice di fama mondiale?

Attrice e produttrice cinematografica statunitense, Jennifer Aniston è amatissima in tutto il mondo. La celebrità è arrivata grazie all’interpretazione di Rachel Green nella popolare sitcom Friend. Ed è proprio grazie a questo ruolo che l’attrice ha ricevuto un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.

La sua carriera negli anni si è arricchita, e i successi non sono mai mancati. L’abbiamo vista in numerosi film, come in Una settimana da Dio, Ti Odio, ti lascio, ti.. , Io e Marley, Cake, e tanti altri ancora, sarebbe difficile citarli tutti. Oggi, è famosissima e amatissima. Ma prima di intraprendere la strada di attrice e poi, toccare il successo, sapete cosa faceva? Siete curiosi di scoprirlo? Seguiteci!

Cosa faceva Jennifer Aniston prima di diventare attrice? Il retroscena che non ti aspetti

Jennifer Aniston è sicuramente una delle attrici più amate ed apprezzate del panorama cinematografico. Come sappiamo, è diventata celebre in tutto il mondo grazie all’interpretazione di Rachel Green nella famosa sitcom Friend. Da allora, non si è più fermata, e la fama l’ha avvolta completamente!

Ma prima di diventare un’attrice di grande successo, sapete cosa faceva? La Aniston, sulla cover di Instyle, ha rivelato che ha iniziato lavorando come cameriera, o almeno così dovrebbe essere: “Ho fatto la cameriera… Ero andata via di casa e avevo partecipato a sei programmi televisivi che erano andati male. Avevo necessità di lavorare, in attesa di una buona occasione come attrice. Ho fatto persino la telemarketer, provavo a vendere per telefono multiproprietà”.

Non solo, la star di Hollywood ha anche raccontato di aver lavorato come parrucchiera, e a tal proposito, di non essere affatto male. Eravate a conoscenza di questi dettagli della sua carriera?