La donna nella foto adesso è così, ma ve la ricordate ai tempi di Non è la Rai? Sono trascorsi ben 16 anni e resterete di stucco

Avete riconosciuto questa donna? È stata una delle protagoniste di Non è la Rai, trasmissione ideata da Boncompagni. Oltre che una delle ballerine della compagnia, è stata per anni anche conduttrice del programma. Oggi ovviamente è come la vediamo nella foto sopra, ma sono passati ben sedici anni dal famoso programma di Boncompagni e la sua trasformazione vi lascerà a bocca aperta.

La donna nella foto ovviamente è Ambra Angiolini, famosa attrice nonché conduttrice. Dopo aver esordito appena quindicenne in Bulli e pupe, la Angiolini ha debuttato nella stagione 1992/1993 nel programma Non è la Rai. La trasmissione diventa un vero e proprio fenomeno di costume e le dà un’enorme popolarità.

Oltre ad essere una delle ballerine del programma, Ambra conduce anche la trasmissione nella terza e nella quarta edizione. Grazie a Non è la Rai, inoltre, la Angiolini intraprende anche la carriera da cantante, pubblicando in seguito quattro dischi per la RTI Music e partecipando al musical Emozioni nel 2001. L’album T’appartengo, tradotto in lingua spagnola e pubblicato anche in Spagna e Sud America, vende oltre 300 mila copie e ottiene tre Dischi di platino e un Disco d’oro.

Da allora sono passati circa sedici anni e la trasformazione è piuttosto incredibile. A Non è la Rai Ambra era una ragazzina, oggi è una donna. La bellezza ovviamente era percepibile già da ragazzina. Una parte di pubblico la preferiva da giovane, un’altra parte invece la preferisce oggi nonostante qualche anno in più. C’è poi chi l’ha amata da giovane e la ama anche oggi. Ambra è un personaggio iconico della nostra televisione.