Luca Argentero ha confidato nel corso di un’intervista il suo sogno: vorrebbe interpretare un ruolo mai recitato prima, sentite le sue parole!

Luca Argentero è uno degli attori italiani più amati del cinema. Nell’ultimo anno ha spopolato la serie tv che lo vede protagonista, Doc Nelle tue mani: l’attore nel medical drama veste i panni di Andrea Fanti. Ha raccolto un successo enorme con la sua interpretazione: per lui è un periodo d’oro. La vita privata, oltre a quella lavorativa, procede a gonfie vele: dopo la nascita della sua Nina, è convolato a nozze con Cristina Marino, la sua dolce metà. Luca Argentero guarda già al futuro: sapete cosa ha confessato?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Luca Argentero, ‘Doc è stata una scommessa vinta, ora voglio…’: l’attore confessa ora il suo sogno

Luca Argentero nel corso di un’intervista ai microfoni di RTL 102.5 ha confessato cosa vorrebbe per il suo futuro lavorativo. Dopo il successo di Doc Nelle tue mani, il medical drama che lo vede protagonista, vorrebbe interpretare ‘nuovi ruoli’. L’attore torinese ha confessato che gli piacerebbe recitare un ruolo in film western, un genere a lui ancora sconosciuto.

Leggi anche Doc nelle tue mani 2, ora è ufficiale: Luca Argentero ha appena dato il magnifico annuncio

“Vorrei interpretare un ruolo in un western. Dopo un pò di anni barri le caselline: la commedia divertente fatta, la serie fatta, ho fatto un piccolo supereroe, ho fatto il documentario d’arte, il dramma. Ammetto che rispetto alla mia passione da spettatore c’è un’enorme casellina che appartiene al passato del cinema italiano che è il western e che secondo me sarebbe bello riproporre oggi e non mi dispiacerebbe” ha confidato nel corso della sua intervista. Le parole le riporta il portale Torino Today.

E a voi piacerebbe vedere il celebre attore in ‘nuove vesti’?

Leggi anche Luca Argentero e Cristina Marino finalmente sposi, avete visto dove sono andati in viaggio di nozze? Immagini spettacolari