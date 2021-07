Luca e Paolo di Camera Cafè, dove sono finiti? Oggi conducono un famosissimo programma televisivo, in onda sul canale Rai! Vi sveliamo tutto!

Camera Cafè è la celebre sitcom italiana prodotta dal 2003 al 2007: era trasmessa in prima visione da Italia Uno inizialmente, in seguito da Rai Due. Ambientata interamente davanti una macchinetta del caffè nell’area relax di un’azienda, i vari episodi raccontano le vicende esilaranti di impiegati e dirigenti. I protagonisti, ricorderanno tutti gli amanti della sitcom, sono Luca e Paolo! Il duo comico italiano è amatissimo in Italia: hanno sempre fatto coppia fissa sia in tv che al cinema, in diversi film! Grazie alla loro passione per il teatro si sono conosciuti: era il 1991 e da lì a poco sono diventati famosi, soprattutto dopo la partecipazione al programma ‘Ciro’, di Italia 1. Ma dove li vediamo oggi Luca e Paolo? Sono alla conduzione di un celebre programma tv!

Dove sono finiti Luca e Paolo di Camera Cafè? Oggi sono al timone di un famoso programma

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sono i componenti del famoso duo comico italiano. Lavorano insieme dal 1991 ma qualche volta è capitato che si siano ‘separati’ per lavori differenti. Sono stati insieme protagonisti di film, conduttori de Le Iene dal 2001 al 2011 ed hanno doppiato diversi film d’animazione.

Sono stati i grandi protagonisti di Camera Cafè, la celebre sitcom italiana prima in onda su Italia Uno poi su Rai Due. Ma dove possiamo vederli in tv oggi?

Luca e Paolo sono i conduttori di Quelli che il calcio, il programma che va in onda su Rai Due ogni domenica, dalle ore 14. La coppia di comici conduce lo show di intrattenimento a tema sportivo insieme a Mia Ceran. Ci sono loro al timone del programma dal 2017!

Vista la stagione estiva, il programma si è fermato: ritorneranno presto ad intrattenerci su Rai Due ogni domenica !