Marla è stata una delle protagoniste di Vite al Limite ed aveva una storia piuttosto drammatica: rivederla oggi vi lascerà completamente di stucco, eccola.

Sono trascorsi esattamente 8 anni da quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda ‘Vite al Limite’. Concentrato su persone con gravissimi problemi di obesità, la trasmissione racconta l’iter di ciascun dei suoi protagonisti per dimagrire. Il tutto, come ben sapete, dura per circa un anno. Avete letto proprio bene, si! Per circa 12 mesi, quindi, il programma con protagonista indiscusso il dottor Nowzaradan segue i progressi dei suoi pazienti. Ecco. A proposito di loro, quanti ne abbiamo conosciuti in queste nove edizioni? Decisamente tantissimi, non c’è dubbio! Tra questi, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: Marla McCants. Entrata a far parte del programma di Real Time nel corso della terza stagione, la quarantenne aveva un peso iniziale che superava i 350 kg.

Così come tutti gli altri suoi ‘colleghi’, anche la storia di Marla era piuttosto drammatica. Ed anche lei, purtroppo, era solita sfogare tutta la rabbia e frustrazione nel cibo. Arrivando a toccare un peso davvero eccessivo. Con l’aiuto del dottor Nowzaradan, però, è riuscita a riprendere in mano la sua vita. Ed adesso è completamente differente. Scopriamo tutti i dettagli.

Marla di Vite al Limite: dalla storia drammatica alla rinascita, oggi è tutt’altra persona

Marla McCants è stata una protagonista indiscussa della terza stagione di ‘Vite al Limite’. La sua storia, infatti, è stata raccontata nel corso della sua ultima puntata. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’attenzione di tutti. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, alle spalle, la quarantenne non abbia avuto un passato affatto facile. E che, dopo aver vissuto dei momenti davvero drammatici, abbia iniziato a mangiare. E ad aumentare di peso.

Il tutto inizia tantissimi anni fa. Quando Marla ha deciso di lasciare il suo fidanzato. E lui, subito dopo, l’ha rapita. Sparando, tra l’altro, a due poliziotti sopraggiunti sul luogo per liberarla. La vicenda ha avuto un buon esito. Dopo qualche mese dall’accaduto, infatti, l’ex fidanzato della donna è stato arrestato. In ogni caso, però, Marla è stata letteralmente colpita da questa storia. Tanto che non soltanto non usciva più di casa per la paura, ma gettava tutte le sue ansie sul cibo. Raggiungendo, come dicevamo, un peso di ben 360 kg.

Marla, così, ha deciso di rivolgersi alla clinica del dottor Nowzaradan. E, dopo un percorso intenso e piuttosto lungo, è ritornata in gran forma. Com’è adesso? Guardate un po’ qui:

Siete rimasti di stucco, vero? Marla, a distanza di 6 anni dalla sua partecipazione al programma, è proprio così! Complimenti!