Paola Marella, il triste retroscena che si cela dietro quel ciuffo bianco: l’ha raccontato apertamente.

Amatissima conduttrice e mediatrice immobiliare, Paola Marella è oggi conosciutissima. In particolare, per le sue trasmissioni in onda su Real Time. Ogni suo format ha sempre un grande successo, i telespettatori sono molto presi dai suoi programmi, tutti molto interessanti.

I suoi consigli sullo stile e l’arredamento le hanno dato la possibilità di divenire un vero e proprio punto di riferimento per i telespettatori che la seguono. Attivissima sui social, dove il suo profilo instagram supera i 300 mila follower, i suoi scatti non passano mai inosservati. Paola è una bellissima donna e guardandola, è impossibile non notare quel ciuffo bianco davvero affascinante. A molti la domanda sul perchè la Marella abbia questo piccolo ciuffo di colore diverso, sarà venuta, e per questo, siamo qui a svelarvi cosa si cela dietro.

Paola Marella, il retroscena che si nasconde dietro il suo ciuffo bianco: nessuno l’avrebbe immaginato

Paola Marella è una conduttrice televisiva molto amata, e svolge anche la professione di architetto. I suoi programmi sul Real Time sono seguitissimi. I suoi consigli risultano essere ben utili a tutti gli spettatori. E’ evidente, la Marella è una donna molto bella. Osservandola, è impossibile non notare quel suo ciuffo bianco.

Molti si chiederanno il perchè di questa scelta, e per questo, siamo qui, a rivelarlo. La conduttrice ha confessato che il ciuffo bianco è in realtà il colore naturale dei suoi capelli. A Vanity Fair ha raccontato: “Nel lontano 1999 ho perso mio padre e sono diventata “bianca” di colpo. Ero giovane, perciò il mio parrucchiere mi consigliò di togliere il grigio, lasciando un po’ del mio bianco”. La trovai un’idea molto carina e particolare”.

A quanto pare, come da lei raccontato, è diventata ‘bianca’ di colpo, e quindi, ha scelto di lasciare il ciuffo di quel colore.