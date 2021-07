La morte di Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di Renato Zero: le sue parole sui social hanno commosso tutti!

La morte di Raffaella Carrà ha scosso tutti. La donna considerata ‘regina della televisione italiana’ è passata a miglior vita lo scorso 5 luglio all’età di 78 anni: nessuno era a conoscenza della sua malattia. Si è spenta a causa di un carcinoma del polmone: a darne l’annuncio fu il compagno di lunga data, Sergio Japino. Raffaella ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di tutti gli italiani e non solo: a Madrid, per renderle omaggio, una piazza ha preso il suo nome! Un suo grande amico, Renato Zero, ha sofferto la morte della Caffà: un post su Instagram ha fatto commuovere tutti.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Renato Zero e la morte di Raffaella Carrà: “Quel faro porta il tuo nome”, parole da brividi

Tra Raffaella Carrà e Renato Zero c’è stata una grandissima amicizia vissuta in silenzio, lontana dalle luci dei riflettori e dal clamore mediatico. In occasione dell’intervista di Renato, in ‘A raccontare comincia tu’, condotto da Raffaella Carrà, sono spuntati fuori retroscena sul loro legame mai rivelati prima.

Leggi anche Cristiano Malgioglio disperato per Raffaella Carrà:”Non ci posso credere”, spunta un retroscena inedito

La morte della regina della tv italiana ha scosso tutti, compreso Renato Zero il quale su Instagram ha dedicato diversi post alla sua grande amica. Uno in particolare ha commosso tutti.

“Quando si spegne “il Faro”, la navigazione diventa difficile, se non impossibile. E quella Luce, che ha permesso a tanti di noi, di non perdere la rotta. Di continuare a credere, che quel mare così impegnativo, che è la vita, ci avrebbe consentito di raggiungere, un porto sicuro. Oggi quel barlume è silente. Drammaticamente neutro. Non vi addormentate perciò, voi che avete avuto la sfrontatezza, di sfidare le correnti più improbabili

…fate come Raffaella… non arrendetevi! Anzi sorridete. E che il sorriso non si perda. Anzi serva, a ridare vita, a quel faro, che porta il tuo nome Raffaella. Per sempre tuo Renato” sono state le parole da brividi scritte dal celebre cantautore italiano.

Parole che hanno commosso tutti.