Sono stati i protagonisti di ‘Matrimonio a prima vista 4’, li ricordate? Sono trascorsi due anni da quel momento, eccoli oggi: incredibile.

‘Matrimonio a prima vista’ è uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. Andato in onda per la prima volta in assoluto nel lontano 2016, la trasmissione ha riscosso un successo davvero spropositato dal primo momento. Tanto è vero che, a distanza di 5 anni dal suo debutto in Italia, è giunto alla sua settima edizione. Davvero incredibile, vero? Beh, d’altra parte, è davvero facile comprendere il motivo di così tanto successo.

Leggi anche –> Matrimonio a prima vista, adesso è proprio ufficiale: è accaduto nelle ultime ore, finalmente!

In tutte queste edizioni di ‘Matrimonio a prima vista’, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi ragazzi e ragazze. E, soprattutto, di affezionarci a tantissime coppie. Come dimenticare, ad esempio, quella formata dalla bellissima Ambra e dal simpaticissimo Marco? Entrambi sono stati i protagonisti indiscussi di ‘Matrimonio a prima vista 4’, lo sappiamo benissimo. E con la loro incredibile simpatia e spontaneità hanno conquistato tutti. Siete curiosi , però, di sapere com’è cambiata la loro vita oggi? Sono trascorsi due anni dal loro matrimonio, ma cos’è successo subito dopo? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

‘Matrimonio a prima vista 4’, ricordate Marco ed Ambra? Eccoli oggi dopo due anni

Chi decide di partecipare a ‘Matrimonio a prima vista’ sa benissimo che, con l’aiuto di alcuni esperti, da quel momento la sua vita cambierà drasticamente. I sei concorrenti, infatti, non soltanto accettano di essere abbinati tra loro seppure non si conoscano affatto, ma sono anche consapevoli che convoleranno presto a nozze. Un vero e proprio matrimonio, quindi, con relativo viaggio di nozze e convivenza.

Leggi anche –> Matrimonio a prima vista, Francesco e Martina l’hanno appena svelato: bellissima notizia!

In tutte queste sette edizioni, come dicevamo precedentemente, abbiamo conosciuto tantissime coppie. Eppure, una è davvero indimenticabile: stiamo parlando proprio quella formata da Ambra e Marco. Protagonisti indiscussi di ‘Matrimonio a prima vista 4’, i due ragazzi hanno saputo catturare le simpatie di tutto il pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. A questo punto, però, ci chiediamo: sono trascorsi 2 anni dalla loro partecipazione al programma, ma com’è cambiata la loro vita? Sono ancora una coppia? Ebbene: purtroppo, no! Dopo la trasmissione, infatti, Marco ed Ambra si sono lasciati. E, quindi, divorziati.

Cosa fanno, però oggi? Stando a quanto si apprende dal profilo Instagram di Ambra, sembrerebbe che continui la sua professione da infermiera. E che, inoltre, sia davvero amatissima e seguitissima sui social. Di Marco, invece, cosa sappiamo? Attualmente, sembrerebbe che sia single. Dopo la relazione con Nicole, concorrente di Matrimonio a prima vista 5, il buon Rompietti non ha alcuna compagna al suo fianco.

Nonostante i due non siano più marito e moglie, infine, sembrerebbe che sia rimasto un rapporto sereno. E questa foto ce lo conferma.

Davvero incredibile, vero? E voi cosa ci dite: vi piacevano come coppia?