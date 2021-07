Serena Bortone: “Sono molto addolorata”, la conduttrice piange un’altra vittima del Covid

Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, manifesta il suo dolore per la morte dell’ennesima persona uccisa dal Covid: il post su Instagram.

Una scomparsa tragica, una morte che addolora tutto il mondo dell’arte e dello spettacolo: se n’è andato pochissimi giorni fa, a soli 68 anni, il regista Graham Vick, ucciso dalle conseguenze del Covid-19.

Leggi anche——>>>Serena Bortone: “Quella telefonata…”, la conduttrice lo racconta per la prima volta

La sua carriera è legata al Teatro alla Scala di Milano, dove ha lavorato spesso. Vick aveva fondato la Birmingham Opera Company di cui era anche direttore artistico. Nato nel 1953 a Birkenhead, nelle vicinanze di Liverpool, in Italia ha portato in scena tanti spettacoli nei teatri più importanti. Capace di dare ad ogni opera lirica una sua personalissima impronta, Vick era un regista trasgressivo e dallo stile inconfondibile.

La sua visione del teatro era proiettata verso l’azione sociale: nel suo primo spettacolo, West Side Story, portò in scena 300 giovani disoccupati. Graham Vick è morto a Londra, dove si trovava per vaccinarsi, dopo aver trascorso due settimane in terapia intensiva.

Tra i tanti che hanno espresso il loro cordoglio per la dolorosa dipartita, anche la conduttrice Serena Bortone.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Serena Bortone: il ricordo del regista scomparso a causa del Covid

Sul suo profilo Instagram la conduttrice di “Oggi è un altro giorno” ha postato uno scatto di Vick ricordandone il grande talento: “Sono molto addolorata per la scomparsa avvenuta a causa del Covid”.

Leggi anche——>>>Serena Bortone commossa in diretta: “Sono devastata”, il grave lutto che l’ha addolorata

La Bortone ha poi aggiunto che uno degli ultimi spettacoli visti è stato “Il Flauto Magico” a Macerata. “L’opera perde uno dei suoi migliori maestri, un uomo sorridente e cordiale”, conclude la conduttrice.

Parole di tristezza e rimpianto per un’altra vittima del maledetto virus.