Oggi conosciamo Silvia Toffanin così, ma ricordate com’era ai tempi di Passaparola? Sono trascorsi tantissimi anni, non crederete ai vostri occhi.

È la conduttrice televisiva più incredibile che ci sia, Silvia Toffanin. Attualmente al timone di ‘Verissimo’, storico programma Mediaset che da Settembre, per la prima volta in assoluto, andrà in onda sia il Sabato che la Domenica pomeriggio, la giovanissima vanta di un successo davvero clamoroso. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Semplice, spontanea e genuina, la giovanissima Toffanin si mostra proprio come la classica ragazza della porta accanto. Ed è proprio questo il motivo di così tanto successo. Sapete, però, com’è avvenuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo? Ancora prima di prendesse le redini in mano di ‘Verissimo’, ricordate che Silvia è stata una letterina di Passaparola, seguitissimo game show pre-serale di Gerry Scotti? Come dimenticarlo, è vero!

Quello che, però, adesso vi chiediamo è: ricordate com’era Silvia Toffanin ai tempi di Passaparola? Adesso siamo abituati a vederla in tutta la sua eleganza e raffinatezza, ma com’era quando ha preso parte allo storico programma di Gerry Scotti? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Com’era Silvia Toffanin ai tempi di Passaparola? Rivederla vi farà un certo effetto

Siete pronti ad una nuova stagione televisiva ricca di imperdibili appuntamenti? Noi si. Anzi, vi sveliamo di più: non vediamo l’ora. A partire da Settembre prossimo, infatti, non soltanto assisteremo a clamorose novità, ma anche a graditissimi ritorni. Uno tra tanti, quindi, ‘Verissimo’. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento al suo ritorno il Sabato pomeriggio, ma anche al suo raddoppio la Domenica pomeriggio. Insomma, ci aspettano dei mesi particolarmente intensi, ne siamo certi. In attesa, però, di rivedere Silvia Toffanin sul piccolo schermo, volete fare un piccolo salto nel passato con noi?

In particolare, siete curiosi di vedere com’era Silvia Toffanin ai tempi di ‘Passaparola’? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, resterete letteralmente di stucco. Perché? Guardate un po’ qui:

Qui era giovanissima, è vero. Eppure, nonostante siano passati anni, Silvia Toffanin è completamente identica. Siete d’accordo?