È stata una tronista di Uomini e Donne nel 2017, la ricordate? Dopo 4 anni la ritroviamo proprio così: com’è cambiata la sua vita dopo il programma.

In questi ben 20 anni di messa in onda di Uomini e Donne, c’è da ammetterlo, abbiamo conosciuto tantissimi tronisti e troniste. Tra i diversi, però, non si può fare a meno di ricordarci di lei: Desirée Popper. Entrata a far parte del programma di Maria De Filippi nel corso della stagione 2016/2017, la bellissima modella è riuscita a conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Sarà per la sua immensa bellezza oppure sarà per il carattere deciso e determinato dimostrato in alcune circostanze, fatto sta che, ancora adesso, l’ex tronista viene ricordata con immenso affetto e calore da tutto il pubblico italiano.

Come ricorderete, il suo percorso all’interno del dating show di Canale 5 non andò affatto a buon fine. Seppure particolarmente interessata a Mattia Marciano, suo corteggiatore, Desirée, tutto un tratto, decise di abbandonare il programma senza scelta. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è diventata oggi? Appurato che sono trascorsi 4 anni dalla sua partecipazione al programma, com’è cambiata la sua vita? Scopriamolo.

È stata una tronista di Uomini e Donne nel 2017, sapete cosa fa oggi? L’abbiamo vista proprio lì

Desirèe Popper, quindi, è stata una tronista di Uomini e donne nel corso dell’edizione del 2016/2017. Entrata a far parte del programma di Maria De Filippi con la serissima intenzione di innamorarsi, la modella ha visto sfumare davanti ai suoi occhi questa possibilità. Dal momento che, come dicevamo precedentemente, pochissimi mesi dopo l’inizio del suo percorso, ha deciso di abbandonare il trono senza scegliere nessuno dei suoi corteggiatori.

Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? In particolare, siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita della bella Desirée dopo il programma? Ebbene: subito dopo il dating show, la Popper ha scelto un’altra strada. E facciamo riferimento a quella della recitazione. Proprio recentemente, infatti, l’abbiamo vista sul piccolo schermo con la fiction ‘Mare Fuori’. E, molto probabilmente, la rivedremo ancora una volta. Ma non è affatto finita qui. Oltre a questo, infatti, la bellissima Desirée è stata protagonista di una pellicola cinematografica di successo.

Vi è piaciuta Desirée a Uomini e Donne?