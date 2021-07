Brutto colpo per Al Bano, lui finalmente rompe il silenzio: un grossissimo ‘dispiacere’, ecco di che cosa si tratta

Al Bano è uno dei cantanti più amati nella storia della musica italiana. Il cantautore pugliese, oltre ad essere uno degli artisti più amati in Italia, è conosciuto in tutto il mondo. La sua musica ha unito intere generazioni e ancora oggi riesce a far sognare sia giovani che anziani. La sua carriera è costellata di successi.

L’uomo ha sposato nel 1970 Romina Power, dalla quale ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. I due si sono poi separati nel 1999. Ha poi conosciuto Loredana Lecciso, con la quale ha avuto altri due figli: Jasmine e Al Bano Jr.

Brutto colpo per Al Bano: grossissimo ‘dispiacere’

Negli ultimi anni, Al Bano è stato abbastanza impegnato in televisione. Oltre ad essere stato concorrente ne Il cantante mascherato e ospite fisso nel serale del talent show Amici, è stato anche uno dei giudici di The Voice Senior, programma condotto da Antonella Clerici.

Per la prossima edizione, però, il cantautore pugliese non è stato confermato. “Ci sarà una buona ragione, ma non so quale”, ha dichiarato Carrisi al settimanale Nuovo. Il pugliese ha poi proseguito: “Non me l’aspettavo, ma va bene così”.



Al Bano ha dichiarato inoltre che avrebbe voluto continuare l’esperienza nel programma di Antonella Clerici: “Sì, avrei voluto ripetere l’esperienza con Antonella Clerici e tutto il team dei giurati, perché è stata molto interessante e divertente. Ma se la direzione ha deciso così, io non posso dire nulla”. Il cantautore pugliese sarà sostituito da Orietta Berti, tornata sulla cresta dell’onda grazie alla recente partecipazione al Festival di Sanremo e al brano Mille con Fedez e Achille Lauro.