Conoscete già il nome della fidanzata di Alessandro Preziosi? C’è un enorme mistero legato intorno alla nuova fiamma dell’attore: ecco cosa abbiamo appreso!

Alessandro Preziosi è uno degli attori italiani più amati in Italia e più desiderati dalle donne. Rientra nella lista degli uomini più belli del panorama cinematografico italiano: ha iniziato la sua carriera in tv interpretando un ruolo in ‘Vivere’, soap opera di Canale 5. L’apice del successo è arrivato con Elisa di Rivombrosa, serie grazie alla quale ha vinto il Telegatto come personaggio maschile dell’anno nel ruolo di Fabrizio Ristori. Ma cosa sappiamo sulla vita privata dell’attore? E’ sempre stato riservato sul suo privato, soprattutto dopo la fine delle sue storie d’amore importanti che l’hanno reso padre: si ricorrono negli ultimi mesi pettegolezzi che hanno incuriosito tutti, ecco cosa si legge su Chi!

Il ‘mistero’ legato alla nuova fidanzata di Alessandro Preziosi: cosa abbiamo scoperto

Alessandro Preziosi è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. La sua storia d’amore nota a tutti è stata quella con Vittoria Puccini. Si sono conosciuti sul set di Elisa di Rivombrosa e sono stati insieme dal 2004 al 2010: dalla loro unione è nata Elena. Prima ancora l’attore ha avuto una storia con Rossella Zito da cui ha avuto un figlio, Andrea Edoardo.

Dopo le sue storie importanti che l’hanno reso padre, della sua vita privata non si è saputo più nulla. Sul settimanale Chi leggiamo che a quanto pare ha una compagna. Si chiama Costanza ed i due si frequentano nella Capitale da ormai qualche tempo. “Ma non hanno alcuna voglia di uscire allo scoperto. Come mai?” ha scritto la rivista diretta da Alfonso Signorini.

Non abbiamo informazioni sulla misteriosa donna che ha rubato il cuore dell’attore!

