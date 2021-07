Alessia Fabiani è stata una letterina di ‘Passaparola’ fino al 2003, la ricordate? Rivederla oggi dopo 18 anni vi lascerà di stucco, da non credere.

Chi è non ha mai seguito una puntata di ‘Passaparola’? Decisamente nessuno, ne siamo certi. In onda dal 1999 al 2008, il game show pre-serale di Gerry Scotti ha tenuto incollati milioni e milioni di telespettatori per ben 8 edizioni. Davvero incredibile, vero? Ma, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capire il motivo. ‘Frizzante’, divertente ed entusiasmante, il gioco di Canale 5 ha riscosso un successo davvero impressionante. A rendere ancora più speciali ciascuna edizione del programma, come ricorderete, c’erano anche loro: le letterine. Le ricordate? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della bellissima Silvia Toffanin e del suo incredibile cambiamento in tutti questi anni. Oltre a lei, però, ricordate la bellissima Alessia Fabiani?

È stata una letterina di ‘Passaparola’ dal 1998 al 2003, ricordate? Ebbene: da quel momento, sono trascorsi esattamente 18 anni, ma com’è cambiata ad oggi Alessia Fabiani? E, soprattutto, cosa fa? Siete pronti a scoprirlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Alessia Fabiani è stata una letterina di ‘Passaparola’? Eccola oggi e cosa fa

Dopo la sua esperienza nello studio di ‘Passaparola’, Alessia Fabiani ha cavalcato l’onda del successo. Da diversi anni a questa parte, però, non è più una presenza fissa del piccolo schermo. Siete curiosi di sapere cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è diventata?

A distanza di ben 18 anni dalla sua prima apparizione a ‘Passaparola’, la bella Fabiani è diventata una splendida attrice di teatro. E a rivelare ogni cosa in merito, è stata proprio la diretta interessata in una sua recentissima intervista al settimanale ‘Oggi’. Ma non è affatto finita qui. Otto anni fa, inoltre, Alessia è diventata anche mamma di due splendidi bambini. Ed è proprio con loro che, spesso e volentieri, si ritrae sul suo canale social ufficiale.

Com’è diventata? Guardate un po’ qui:

Saranno anche passati 18 anni e la vita di Alessia Fabiani è decisamente cambiata. Una cosa, però, c’è da ammetterla: è sempre bellissima. Siete d’accordo con noi?