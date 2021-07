Ad Amici 9 ci ha conquistato con la sua voce: dopo 11 anni ecco come lo ritroviamo.

Sono venti le edizioni di Amici di Maria De Filippi, il talent ha avuto inizio esattamente nel 2001. Come sappiamo, quando ha debuttato, il suo nome era Saranno Famosi, ma col tempo, è cambiato in, appunto, Amici. La scuola più spiata d’Italia accoglie ogni anno centinaia e centinaia di allievi, divisi in due categorie, ballerini e cantanti.

I primi anni, però, erano presenti anche altre categorie, come quella della recitazione, poi eliminata. Di sopra, come potete osservare, vi abbiamo mostrato la foto di un ex cantante del talent, Davide Flauto. La sua voce ci ha conquistato, tanto da essere, in quell’edizione, tra i preferiti. Ad oggi, sono passati circa 11 anni, com’è cambiato?

E’ stato un cantante di Amici 9: dopo 11 anni lo ritroviamo così

Amici di Maria De Filippi è un talent show arrivato quest’anno alla sua ventesima edizione. Proprio in questa edizione conclusasi da qualche mese, c’è stato un vero e proprio colpo di scena, anzi, un vero record, dato che, a vincere è stata la prima ballerina donna, dopo venti anni.

Nella scuola di Amici abbiamo avuto modo di seguire centinaia e centinai di talenti. Ballerini e cantanti hanno dato il meglio di sè, dimostrando di avere grandi doti. Nella foto che vi abbiamo mostrato di sopra, come vi abbiamo anticipato, possiamo vedere un ex cantante del talent, Davide Flauto. L’artista ha fatto parte della nona edizione, nel 2009-2010. E’ riuscito ad arrivare in finale, ma non a posizionarsi sul podio. Quell’edizione, ricordiamo, è stata vinta da Emma Marrone. Ora, a distanza di circa 11 anni, com’è Davide? Osservate qui:

Nonostante gli anni passati, e non pochi, l’artista sembra non essere affatto cambiato, ha solo, negli ultimi tempi, dato un taglio ai suoi capelli. Oggi ha 32 anni, ma Davide sembra averne 20.