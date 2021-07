Andrea Cerioli ha rilasciato una bellissima intervista a Vanity Fair: le sue parole su Arianna Cirrincione e sul loro rapporto hanno commosso tutti!

Andrea Cerioli è oggi uno dei volti televisivi più amati di Mediaset. Imprenditore digitale, influencer, è stato in diversi reality. Lo abbiamo conosciuto al Grande Fratello, poi lo abbiamo visto vestire i panni di tronista di Uomini e Donne per ben due volte. Nella seconda volta sulla famosa sedia rossa ha conosciuto la sua Arianna. Andrea è stato infine uno dei protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi: è proprio qui che ha scoperto ancora di più l’importanza della sua relazione. Le sue parole a Vanity Fair hanno commosso tutti.

Andrea Cerioli, ‘E’ stato strano e difficile’, la confessione sul rapporto con Arianna

Andrea Cerioli si è raccontato a Vanity Fair ed ha parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Ha parlato delle critiche ricevute per la sua forma fisica passando per l’amore enorme che prova per la sua dolce metà, Arianna Cirrincione.

Le parole di Andrea Cerioli per la sua Arianna hanno emozionato tutti: nel corso della sua avventura in Honduras, le è mancata davvero tanto. E’ stato strano non poterle raccontare le sue sensazioni durante l’esperienza sull’Isola dei Famosi. “Impossibile da definire. Io sono proprio innamorato e mi piace esserlo, considero lei l’altra mia metà. Di solito ci confrontiamo su tutto, le racconto i miei dubbi, le incertezze. Non poterlo fare in quei mesi in Honduras è stato strano e difficile, ma mi ha fatto riflettere su quello che vorrei in futuro, ossia una famiglia con annessi e connessi” ha confessato.

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne: si sono piaciuti sin da subito ed infatti il secondo trono di Andrea è durato poco, “Volevo subito viverla” ha aggiunto l’ex tronista al riguardo.