Billy Costacurta, morta la mamma in un incidente stradale: dolorosissimo lutto

Questa mattina è morta la mamma di Billy Costacurta in un tragico incidente stradale: dolorosissimo lutto, cos’è esattamente accaduto.

Un dolorosissimo lutto, quello da cui è stato colpito in queste ultime ore il leggendario Billy Costacurta. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che proprio oggi, Venerdì 23 Luglio, sua mamma sia rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale. E che, addirittura, siano stati completamente inutili l’intervento dei soccorsi, dal momento che, purtroppo, la signora è deceduto nell’immediato. Una notizia piuttosto tragica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato sconvolti davvero tutti.

All’età di 87 anni, Margherita Beccegato, mamma dell’ex calciatore Billy Costacurta, è deceduta in seguito ad un tragico incidente stradale. Da quanto si legge, sembrerebbe che il sinistro sia avvenuto questa mattina presto. E che, purtroppo, nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, a partire dai Vigili del Fuoco fino all’ambulanza, non c’è stata nulla da fare per la donna. Cos’è esattamente successo.

Billy Costacurta, morta la mamma in un incidente stradale: tragica perdita, cos’è successo

Sono da poco trascorse le ore 9 di Venerdì 23 Luglio quando, da quanto si legge, i soccorritori sono stati allertati per un gravissimo incidente stradale. Sembrerebbe che un’auto, per cause ancora non molto chiare, abbia perso il controllo. E sia andata a sbattere contro il muro di un’azienda. Per la donna che era alla guida, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Nonostante l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, i medici del 118 e i carabinieri di Busto Arsizio, il decesso della donna è stato del tutto immediato. Il suo nome è Margherita. E, come dicevamo precedentemente, è proprio la mamma di Billy Costacurta, ex calciatore ed attuale opinionista Sky.

Da quanto si legge, sembrerebbe che non ci siano altre auto coinvolte nell’incidente stradale. E che, purtroppo, si avanza l’ipotesi che la donna sia stata colta da un malore improvviso. E che proprio per questo motivo abbia perso il controllo del veicolo.

Tutta la nostra redazione si stringe attorno al dolore di Billy Costacurta e della sua famiglia.