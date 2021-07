Carlo Conti, un’infanzia non proprio ‘semplice’: il dramma che riguarda suo padre

Carlo Conti ha vissuto un’infanzia non proprio semplice: il dramma che riguarda suo padre.

Classe 1962, Carlo Conti è un conduttore amatissimo, ed è sicuramente uno dei più amati e apprezzati della televisione italiana. La sua carriera è iniziata in modo del tutto diversa. Conti, infatti, lavorava in banca. Ma le sue passioni erano altre, ovvero lavorare in radio e in televisione, e così, decise di abbandonare quel lavoro.

Leggi anche Carlo Conti, sapete perché è sempre abbronzato? Solo ora dice tutta la verità: l’avreste mai detto

Una scelta azzeccata, perchè, col tempo e a piccoli passi, ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo. Purtroppo, però, la sua vita non è sempre stata rose e fiori. In particolare, tornando alla sua infanzia, il conduttore ha vissuto un brutto dramma che riguarda suo padre.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Carlo Conti, la sua infanzia non è stata ‘semplice’: il dramma che riguarda suo padre

Negli ultimi mesi, lo sappiamo benissimo, sono iniziati i preparativi per la nuova stagione di Tale e Quale show, che vede la conduzione proprio Carlo Conti. Il presentatore è molto amato ed apprezzato, e dobbiamo ammetterlo, è bravissimo! In questi anni è stato al timone di diverse trasmissioni, come L’Eredità, La Corrida, Top 10, il citato Tale e quale show.

Leggi anche Carlo Conti, spunta la foto del passato mai vista prima: aveva 18 anni, l’avreste riconosciuto?

Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo, invece, di lui? L’amatissimo conduttore, forse, non tutti sanno, ha vissuto un’infanzia non semplice. Quando aveva appena 18 mesi, suo padre è morto, a causa di un tumore al polmone. Carlo è stato cresciuto solo dalla madre.

Un giorno la donna gli ha fatto trovare delle sigarette sul frigo, per un motivo ben chiaro. Le parole, allora, della mamma di Conti sono state: “Prima che lo facciano gli amici, ho pensato di farti provare io. Sappi però che il tuo babbo con il fumo c’è morto”. E così, proprio dopo quella prima sigaretta non ha mai più fumato, come spiegato al Corriere della Sera.