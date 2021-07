Carlo Cracco, “Come fa un povero ad assaggiare la tua cucina?”: la risposta lascia di stucco

La memorabile risposta dello chef Carlo Cracco alla domanda molto particolare de Le Iene sui costi elevati della sua cucina: incredibile!

Lo conosciamo come uno dei giudici storici di MasterChef Italia , ma anche dopo aver lasciato nel 2017 il famoso programma di cucina in onda su Sky, Carlo Cracco continua ad essere un volto amatissimo dal pubblico.

Una carriera cominciata in modo del tutto inaspettato: da ragazzo fare il cuoco non era tra i suoi obiettivi. Sognava infatti di viaggiare, come ha rivelato a Grazia: “Volevo viaggiare. Papà era ferroviere, ogni tanto grazie ai suoi biglietti gratuiti facevamo dei bei giri. E ho scelto la scuola alberghiera anche perché era lontano da casa. Ma all’inizio in pagella nella materia “cucina” avevo quattro! Solo più tardi ho capito che mi piaceva”.

Nato l’8 ottobre 1965 in provincia di Vicenza, vive a Milano insieme alla moglie Rosa Fanti e ai figli. Insieme ai suoi colleghi più celebri, Joe Bastianich e Bruno Barbieri, Cracco è stato intervistato tempo fa a Le Iene: tra le irriverenti domande poste ai tre chef, una in particolare è stata rivolta proprio a lui e la sua risposta vi lascerà di stucco.

Carlo Cracco, la risposta che lascia senza parole: riguarda la sua cucina

Essendo un vero talento nella sua professione, dopo l’esperienza a MasteChef Italia, Carlo Cracco nel 2019 partecipò al programma “Nella mia cucina”, trasmesso su Rai 2. L’altissimo livello dei suoi piatti comporta ovviamente che i costi della sua cucina non siano propriamente economici: nell’intervista de Le Iene, risalente al 2017, rivela che mangiare al suo ristorante costa dai 150 ai 200 euro e proprio su questo tema gli è stata rivolta una domanda.

Si tratta di un argomento che suscita sempre tante polemiche, non solo su di lui ma su tutti gli chef stellati divenuti celebri in tv. “Come fa un povero ad assaggiare la tua cucina?”, gli ha chiesto il giornalista. La risposta secca di Cracco è stata: “Un povero ha altri problemi”.

Cosa ne pensate? Siete mai stati nel ristorante del famoso chef?