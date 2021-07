Fiorello ha una sorella famosa: avete mai fatto caso alla somiglianza?

Conoscete la sorella di Fiorello? È famosa ed è molto somigliante a lui: di seguito vi mostriamo la sua foto

Rosario Fiorello è uno degli showman più amati della televisione italiana. L’uomo è originario di Catania ed è un vero e proprio pezzo da novanta della televisione italiana. Oltre ad essere uno stimato conduttore televisivo, è anche comico, imitatore, cabarettista e attore.

Fiorello è stato protagonista nelle ultime due edizioni del Festival di Sanremo accanto all’amico e collega, nonché direttore artistico del Festival, Amadeus. Per la prossima edizione, invece, la Rai è al lavoro per accontentare il pubblico, il quale rivorrebbe la coppia al timone della manifestazione canora.

Fiorello, la somiglianza con la sorella è evidente

Rosario Fiorello è il primo di quattro fratelli: Anna (negoziante), Giuseppe (attore) e Catena. Conoscete Catena Fiorello? È una scrittrice e autrice televisiva. Ha collaborato principalmente all’elaborazione dei testi per numerosi programmi, come il Festivalbar nelle edizioni 1997/1998, Buona Domenica e altri programmi radiofonici, tutti legati alla presenza nel cast del fratello Rosario.

Nel 2013 ha pubblicato pubblica Dacci oggi il nostro pane quotidiano, un libro sulla vita familiare dell’autrice in cui spiccano le ricette di cucina povera della madre, inserite per descrivere l’ambiente della sua casa. Nel 2018, invece, con il romanzo Picciridda ha vinto il Premio Elsa Morante Ragazzi. Di recente ha anche recitato una piccola parte in Svegliati amore mio, miniserie di Canale 5 diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

La somiglianza tra Catena e il fratello Rosario è abbastanza evidente. Tra l’altro che Rosario e Beppe sono molti somigliante, a tratti sembrano gemelli. Una famiglia ricca di artisti, dalla quale si distingue solo Anna, di professione negoziante.