Gerry Scotti, quell’incidente durante le riprese: “Sono svenuto dal dolore”

Gerry Scotti ha subito un brutto incidente, qualche mese fa, durante le riprese, tanto da svenire dal dolore.

Qualche mese fa, durante le riprese di Tu si que vales, abbiamo visto Gerry Scotti con le stampelle. A mostrare quanto successo, Belen Rodriguez, che lo aveva ripreso mentre era, appunto, con le stampelle.

Gerry è sicuramente uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana, e proprio per questo, vederlo in quelle ‘condizioni’, ha fatto preoccupare i telespettatori. Ma cosa è successo esattamente al conduttore? A spiegarlo è stato proprio lui, che ha rivelato il brutto episodio vissuto.

Gerry Scotti, quel brutto incidente durante le riprese: è apparso con il gesso

Qualche mese fa, esattamente nel 2020, Gerry Scotti si è mostrato con le stampelle. Inizialmente, era stata Belen Rodriguez a riprendere il tutto, durante le registrazioni di Tu si que vales. Le immagini in cui Scotti è apparso con il piede ingessato, chiuso in una scarpa ortopedica, hanno fatto preoccupare i telespettatori. Ma cosa è accaduto esattamente al conduttore?

E’ stato proprio lui a spiegarlo al Settimanale Oggi. A quanto pare, come raccontato, l’incidente è avvenuto a Roma, precisamente nel corridoio dell’hotel dove alloggiava durante le registrazioni di Tu si que vales. “Ho appoggiato male il piede e ho sentito una fitta atroce. Pensavo fosse una storta, tant’è che sono rientrato a Milano col piede rotto ho registrato tre puntate di Caduta libera”, ha confessato Gerry.

Ma proprio durante la registrazione della terza puntata di Caduta Libera, c’è stato un brutto momento: “Alla fine della terza sono svenuto dal dolore. In ospedale mi hanno informato che si trattava della ‘frattura del ballerino'”. Il conduttore, a quanto pare, ha subito la frattura composta del metatarso con lacerazione dei legamenti. Per fortuna, adesso, dopo mesi da quell’episodio, sta bene ed è ritornato più in forma che mai.