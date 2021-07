Giorgia Rossi entra nella squadra Dazn, è già rivalità con Diletta Leotta? La giornalista e conduttrice televisiva è stata chiara: ecco le sue parole.

Giorgia Rossi, giornalista e conduttrice televisiva, ha fatto un bel passo in questo luglio 2021: da Mediaset è passata a Dazn, la famosa piattaforma streaming dedicata allo sport. Arriva così a Dazn un nuovo e bellissimo volto femminile ma nella testa di tutti è suonata una sola domanda: cosa ne penserà Diletta Leotta? La domanda appare piuttosto lecita soprattutto in seguito le ultime dichiarazioni rilasciate da Giorgia Rossi: per molti è stata una ‘frecciatina’ velenosa! Ecco cosa ha rivelato la conduttrice ai microfoni del settimanale Oggi.

Giorgia Rossi Diletta Leotta rivali a Dazn? La conduttrice è stata chiara

Giorgia Rossi è pronta ad approvare a Dazn, la piattaforma streaming che offre sport a 360 grandi in tantissimi paesi del mondo. La conduttrice e giornalista è stata intervistata dal settimanale Oggi e pare abbia lanciato una frecciatina velenosa nei confronti della sua prossima collega, Diletta Leotta.

Saranno rivali a Dazn? Giorgia Rossi ha spiegato: “Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa“. Le parole potrebbero sembrare ‘al veleno’ ma in realtà finiscono per sottolineare la distanza professionale tra le due donne, in quanto Diletta non è giornalista. La Rossi ha proseguito infatti il suo discorso, ha definitivo la collega “una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo e con tante qualità che apprezzo molto”.

Soltanto il tempo dimostrerà se la convivenza a Dazn tra la Rossi e la Leotta sarà pacifica: voi che dite?