Meghan Markle ed Harry hanno detto definitivamente ‘addio’ alla Royal Family, conoscete i loro guadagni da quel momento? Cifra da lasciarvi a bocca aperta.

Non si fa altro che parlare di loro, Meghan Markle e Harry. Dopo l’annuncio bomba del secondogenito di Lady Diana sul suo memoriale e il retroscena choc spuntato sulle loro nozze, i riflettori sono nuovamente puntati su di loro. La coppia, poco meno di un anno fa, ha detto definitivamente ‘addio’ alla Royal Family. Ha lasciato Londra ed, ancora prima della nascita della piccola Lillibet, si è trasferita a Montecito. Ed, in particolare, a Nottingham Cottage. Da quel momento, sono trascorsi mesi. Eppure, i due coniugi continuano ancora ad essere al centro dell’attenzione. Recentemente, a finire nell’occhio del ciclone sono stati proprio i loro guadagni da quando si sono allontanati dalla Royal Family. Siete curiosi di conoscerli anche voi?

Stando a quanto si apprende da Vanity Fair, sembrerebbe che l’edizione spagnola dell’omonima rivista, si sia fatta un po’ di conti. Ed abbia calcolato tutti i guadagni che Maghan Markle e Harry hanno avuto subito dopo il loro ‘addio’. Siete curiosi di conoscerli anche voi? Ci pensiamo immediatamente?

Conoscete i guadagni di Meghan Markle ed Harry dopo l’addio alla Royal Family? Non l’avreste mai detto

L’addio alla Royal Family da parte di Meghan Markle ed Harry, diciamoci la verità, ha sconvolto davvero tutti. Sapete, però, cos’è successo subito dopo questo evento? E, soprattutto, i loro guadagni dopo il loro trasferimento a Montecito? Stando a quanto si apprende da Vanity Fair, sembrerebbe che il loro patrimonio si aggirerebbe intorno i 118 milioni di euro. Un numero davvero esorbitante, vero? Avete pienamente ragione. Scopriamo, però, tutti i dettagli.

Recentemente, Harry ha ufficializzato l’uscita del suo primo libro. Da quanto si apprende, sembrerebbe che il secondogenito di Lady Diana abbia ricevuto dalla casa editrice ben 17 milioni di dollari in anticipo. Ma non solo. Oltre i 10 milioni di euro che il principe Harry gode lasciati come eredità dalla morte di sua mamma, la coppia può fare affidamento anche sugli introiti ricevuti dall’accordo con Netflix, si parla di ben 150 milioni di dollari, e con Spotify, di circa 21 milioni di euro. E con quello stabilito con Apple Tv. Infine, non dimentichiamo che il giovanissimo Harry sarà anche manager della BetterUp.

Cosa sappiamo, invece, del guadagno di Meghan? Oltre ai due milioni guadagnati quando era un’attrice, sembrerebbe che il libro per bambini della Markle le frutterà ben 600 mila euro.

Insomma, delle cifre davvero esorbitanti, non credete?