Riuscite a capire chi è fotografato in questo scatto? Qui era piccolissimo, ma oggi l’attore è una vera star!

Tutti siamo avvezzi a condividere immagini sui social, visualizzare, commentare, fare storie. Oggi, il mondo del web fa parte della nostra quotidianità e non riusciamo quasi a farne a meno. Tutti gli atti che compiamo su instagram, facebook, e via dicendo, sono ormai abitudinari. Ovviamente, ad essere al centro dell’attenzione sono sempre i personaggi del mondo dello spettacolo.

Leggi anche Adesso è così, ma la ricordate ai tempi di Non è la Rai? Sono trascorsi 16 anni: resterete di stucco

Nello scatto che vi abbiamo mostrato, è fotografato un bambino dolcissimo, oggi divenuto un importante attore, anzi è una vera e propria star. E’ stato proprio lui a pubblicare su instagram questa dolcissima immagine, e a corredo ha scritto: “Ritorno al passato”. Osservate con attenzione, non è così difficile: avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Qui era piccolissimo, ma oggi l’attore è famoso in tutto il mondo!

In questo scatto dolcissimo è fotografato un attore molto amato ed apprezzato, oggi, è una vera e propria star. Qui, certo, era molto piccolo, ma già allora, quando era solo un bambino, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema.

Leggi anche Ha interpretato la strega Bellatrix in Harry Potter: nella saga l’attrice era così, oggi stenterete a credere ai vostri occhi

Infatti, l’attore, ha cominciato a recitare in importanti pellicole, iniziando, però, prima, a recitare in spot pubblicitari. Il successo è arrivato forte nel 2001, quando, è stato scelto in una delle saghe più amate in assoluto, ovvero quella di Harry Potter. E allora, adesso, avete capito chi è l’attore presente nell’immagine? Crediamo proprio di sì!

E’ proprio Tom Felton, che nella famosa saga, ha vestito i panni di Draco Malfoy, il rivale del giovane mago Potter. L’avreste mai detto? Tom è praticamente uguale a quando era piccolo, non sembra affatto cambiato. Era bellissimo allora, e lo è ancora oggi!