Un Medico in Famiglia tornerà in onda con una nuova stagione? Le parole di Lino Banfi sono chiare: ecco la verità.

Tra le serie televisive italiane più amate dal pubblico c’è senza dubbio Un Medico in Famiglia. E’ andata in onda su Rai Uno dal 1998 al 2016: le vicende della famiglia Martini hanno appassionato milioni di italiani che ancora oggi desiderano rivedere i protagonisti in tv. Dopo 18 anni la serie si è interrotta ed in tanti si chiedono perchè non torni in onda, con nuove puntate. A dare una risposta è Lino Banfi, il famoso ‘Nonno Libero’, protagonista della famiglia Martini.

Ricordate ‘Un medico in famiglia’? Queste dichiarazioni vi lasceranno di stucco

Lino Banfi ad un evento Unicef, di cui è ambasciatore, ha spazzato via ogni dubbio riguardo un possibile ritorno in onda di Un medico in famiglia. L’attore pugliese è stato piuttosto chiaro, non conosce i motivi per il quale la Rai ha deciso di non dare vita a nuove puntate.

“Tutti mi chiedono perché non avete fatto l’undicesima stagione di Un Medico in Famiglia: non ve lo so dire. Chiedetelo alla Rai, io l’avrei fatta eccome per chiudere in bellezza questa serie tv che ha avuto un successo in Italia che dobbiamo ammettere tutti quanti. Fu la prima lunga serialità con una famiglia intera dove venivano affrontati problemi di ogni tipo condotti da questo vecchio che faceva da filo luce. Era il nonno che ognuno voleva in Italia” sono state le parole di Lino Banfi, riportate da Fanpage.

A RTL 102.5, l’attore pugliese ha spiegato che secondo lui non faranno una nuova stagione di Un Medico in Famiglia. “Non se n’è fatto niente perché c’è stato un cambio al vertice della capa delle fiction, cose loro politiche. Noi abbiamo sempre la speranza che un giorno torni insieme questa famiglia però non è che posso aspettare tanto!” ha confessato.