Ricordate il secondo classificato di Masterchef 3? Sono trascorsi 7 anni da quel momento, ma sapete cosa fa oggi? Com’è cambiata la sua vita.

In attesa di poter rivivere le emozioni della finale di Masterchef 3, attualmente stanno andando in onda le sue repliche su Cielo, scopriamo cosa fanno oggi i suoi finalisti. In alcuni dei nostri articoli, come ricorderete, vi abbiamo raccontato del suo vincitore e della terza classifica. Cosa sappiamo, invece, del secondo classificato? Ad un passo dalla vittoria, il simpaticissimo concorrente del talent dedicato alla cucina si è classificato al secondo posto. Eppure, nonostante la mancata vittoria, l’aspirante chef ha riscosso un successo davvero incredibile.

Leggi anche –> È stata una concorrente di Masterchef 3, oggi la sua vita è decisamente cambiata: stenterete a crederci

A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata la sua vita oggi? Appurato che sono trascorsi 7 anni dalla sua partecipazione al programma, siete curiosi di sapere cosa fa oggi il secondo classificato di Masterchef 3? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

È stato il secondo classificato a Masterchef 3, sapete cosa fa oggi?

Ricordate chi è stato il secondo classificato di Masterchef 3? Come dimenticarlo, avete ragione! Stiamo parlando proprio di lui: Almo Bibolotti. Giunto al secondo posto dell’amatissimo talent di cucina, il simpaticissimo chef ha saputo catturate l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati 7 anni dalla sua partecipazione al programma, il buon Biboletti viene ricordate con immenso affetto e calore da tutti i telespettatori del talent.

Leggi anche –> È stato il vincitore di Masterchef 3, impossibile dimenticare i suoi capolavori: dopo il programma la sua vita è cambiata

Com’è cambiata, però, la sua vita ad oggi? Dopo 7 anni da Masterchef 3, Almo Bibolotti cosa fa? Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che continui alla grande a praticare la sua passione per la cucina. Sul suo canale social ufficiale, infatti, sono presenti tantissimi scatti che ritraggono i suoi piatti a dir poco succulenti. Ma non è affatto finita qui. Da quanto si legge dal web, inoltre, sembrerebbe che il buon Bibolotti, abbia aperto un albergo per cani. E che, purtroppo, date le restrizioni per l’emergenza Coronavirus del 2020, abbia vissuto un periodo non particolarmente felice per la sua attività.

Facevate il tifo per lui a Masterchef?