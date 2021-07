Tu si que Vales, Belen torna in studio: quello che succede è incredibile

Belen Rodriguez torna nello studio di Tu si que Vales, programma da lei condotto, e quello che succede è incredibile

Tu si que Vales è un programma televisivo in onda in prima serata su Canale 5 basato sull’omonimo format spagnolo. La trasmissione va in onda dal 4 ottobre 2014. Al talent show partecipano tutti coloro che hanno un’abilità nel canto, nel ballo o in qualche altro genere. Il vincitore del programma si aggiudica un montepremi di 100.000 euro.

La trasmissione è ideata da Maria De Filippi insieme a Gerry Scotti. I due figurano nella giuria insieme a Teo Mammucari e Rudy Zerbi. La giuria popolare, invece, è presieduta da Sabrina Ferilli. I conduttori della trasmissione sono Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Tu si que Vales, Belen torna in studio: succede di tutto

In queste settimane stanno registrando la nuova edizione di Tu si que Vales, in onda in autunno su Canale 5. Nella prima puntata del talent show probabilmente non ci sarà Belen Rodriguez, che durante le registrazioni era alle prese con il parto. La showgirl argentina pare possa essere sostituita da Giulia Stabile, ballerina e vincitrice della scorsa edizione di Amici.

Ieri, per le registrazioni delle puntate successive, Belen è tornata in studio ed è successo veramente di tutto. Il pubblico di Tu si que Vales l’ha accolta con un grandissimo applauso, quasi una standing ovation. La showgirl ha ricevuto poi baci e abbracci da tutti i presenti, tra questi soprattutto Sabrina Ferilli, che le ha anche sussurrato qualcosa.

La Rodriguez ha ripreso la scena e l’ha pubblicata tra le stories del suo account Instagram. La showgirl e conduttrice del talent show ha poi scritto: “Quanto mi ha fatto bene tornare a lavoro. Grazie a tutti voi. Volevo dirvi che sto bene, lo spavento è passato“. Durante le registrazioni, infatti, pare che la showgirl non si sia sentita bene.