Ha vestito i panni della dolcissima Vic ne ‘Il tempo delle mele’, la ricordate? Rivederla oggi vi farà un certo effetto: resterete davvero sbalorditi.

Almeno una volta nella vita, tutti hanno visto ‘Il tempo delle mele’. O, perlomeno, chi è davvero giovanissimo, ne ha sentito parlare. Quante volte abbiamo sognato una storia d’amore come quella di Vic e Mathieu? Oppure, quanti di voi hanno ballato un dolcissimo lento sulle note di ‘Reality’? Decisamente tantissimi di noi, ne siamo certi. Uscita per la prima volta in assoluto nel 1980, la pellicola cinematografica ha riscosso un successo davvero clamoroso. Tanto è vero che non soltanto dopo l’uscita del primo film, ne è uscita anche la seconda parte dopo qualche anno, ma ancora adesso viene ricordato con tantissimo affetto da tutti i suoi ammiratori.

Leggi anche –> È stata una concorrente di Masterchef 3, oggi la sua vita è decisamente cambiata: stenterete a crederci

Sono passati esattamente 41 anni dall’uscita del film in tutte le sale, ma siete curiosi di sapere com’è diventata la bellissima Vic? Nel corso del film, l’abbiamo apprezzata per la sua immensa dolcezza e bellezza, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Sophie Marceau ha ben 55 anni, ma com’è?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ricordate la dolcissima Vic de ‘Il tempo delle Mele’? Sono trascorsi 41 anni, eccola in tutta la sua bellezza

Insieme ad un giovanissimo Mathieu, interpretato da Alexandre Sterling, anche la dolcissima Vic è stata la protagonista indiscussa de ‘Il tempo delle mele’ e de ‘Il tempo delle mele 2’. Fortemente concentrato sulle avventure e vicissitudini familiari della giovanissima ragazza, la pellicola racconta anche l’evolversi della sua storia d’amore con un suo compagno di scuola. Rivelatosi, poi, il suo primo grande amore.

Leggi anche –> Li ricordate a ‘Matrimonio a prima vista 4’? Dopo due anni li ritroviamo proprio così: incredibile!

Sono trascorsi esattamente 41 anni dall’uscita della pellicola in tutte le sale cinematografiche, ma siete curiosi di sapere com’è diventata la bellissima Sophie Marceau? Recentemente, è apparsa al Festival di Cannes. E, vi assicuriamo, è sempre bellissima. Il 17 Novembre prossimo, da quanto si legge, compirà ben 55 anni. Eppure, è uno schianto incredibile. Giudicate voi:

Saranno anche passati più di 40 anni dall’uscita de ‘IL tempo delle mele’ e la bella Vic è diventata donna, eppure è pur sempre bellissima. Siete d’accordo?