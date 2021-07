Kenae è stata una protagonista della nona stagione di Vite al Limite: inizialmente aveva un peso di quasi 300 kg, sapete oggi com’è diventata?

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di Kenae Dolphus, protagonista indiscussa della nona stagione di ‘Vite al Limite’. Non avete mai sentito parlare di questo programma? Ebbene: qualora fosse così, vi spieghiamo noi di che cosa si tratta. Il programma, andato in onda su Real Time a partire dal 2012, racconta le vicende di persone con gravissime problemi di obesità. E ne segue l’iter per dimagrire per circa un anno. In tutte queste nove edizioni, ovviamente, abbiamo conosciuto tantissimi personaggi. E, com’è giusto che sia, ci siamo affezionati a ciascun di loro. È proprio per questo motivo che ancora adesso il pubblico italiano è fortemente interessato nel sapere come sono oggi a distanza di anni dal loro percorso nel programma.

Leggi anche –> Vite al Limite, la drammatica storia di Marla: oggi è totalmente diversa, resterete di stucco

A questo punto, ci chiediamo: com’è diventata Kenae Dolphus? Entrata a far parte del programma del dottor Nowzaradan con un peso che non raggiungeva per poco i 300 kg, la quarantunenne era fortemente intenzionata a rimettersi in forma. Adesso, però, com’è? Ebbene: l’abbiamo rintracciata su Instagram, eccola dopo anni.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Kenae di Vite al Limite, sapete com’è oggi? Da 298 kg a…: resterete di stucco

È stata la protagonista indiscussa della nona stagione di ‘Vite al Limite’, Kenae Dolphus. Entrata a far parte del programma di Real Time con un peso iniziale che quasi raggiungeva i 300 kg, la quarantunenne aveva deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan per rimettersi in forma. E riprendere in mano la sua vita. Il suo percorso, come quello di tantissimi altri suoi ‘colleghi’ non è stato affatto facile. Inizialmente, infatti, sembrava addirittura che Kenae volesse abbandonare il programma. Qualche cosa, però, è scattato in lei. Ed è riuscita alla grande a portare al termine il suo obiettivo. Purtroppo, a causa di alcuni problemi al cuore, la Dolphus no ha potuto sottoporsi all’intervento di bypass gastrico. In ogni modo, però, è riuscita a dimagrire.

Leggi anche –> Vite al Limite, Amber aveva 23 anni e pesava 293 kg: rischiava la morte, oggi è totalmente diversa

Com’è cambiata oggi Kenae Dolphus? A distanza di qualche anno dalla sua partecipazione al programma, com’è adesso la donna? Eccola…

Non sappiamo quanti chili ha perso, Kenae Dolphus dopo ‘Vite al Limite’. Una cosa, però, è certa: si vede chiaramente che la donna ha preso in mano la sua vita. Complimenti!