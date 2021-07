Ha soltanto 17 anni, eppure in un solo giorno guadagna ben 10 mila sterline: la decisione clamorosa, resterete di stucco quando scoprirete questa storia.

La storia di questa diciassettenne, ne siamo certi, vi lascerà davvero di stucco. Stando a quanto si apprende da ‘Il Mirror’, quotidiano inglese, sembrerebbe che questa giovanissima ragazza guadagnerebbe ben 10 mila sterline al giorno. Avete letto proprio bene, si! Un guadagno davvero incredibile, vero? Beh, in effetti, non possiamo darvi assolutamente torto. Però, è davvero così. Ha soltanto 17 anni, quindi, eppure il suo guadagno è davvero altissimo. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? Ebbene: la sua storia di lascerà senza parole.

Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che la giovanissima diciassettenne riesca a guadagnare ben 10 mila sterline al giorno condividendo su Tik Tok. Da non crederci, vero? E, pensate, il tutto sarebbe nato come puro divertimento nel periodo del lockdown. La ragazza, infatti, non si sarebbe mai aspettata che, da un giorno all’altro, avrebbe guadagnato in questo modo tanto da farle prendere una drastica decisione. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo.

Ha solo 17 anni, ma guadagna 10 mila sterline al giorno: resterete sbalorditi

Avete mai utilizzato Tik Tok? Famosissima e apprezzatissima, l’applicazione da la possibilità di condividere video e di cavalcare la cresta dell’onda. È il caso, ad esempio, di questa diciassettenne. Che, stando a quanto si apprende da ‘Il Mirror’, sembrerebbe che guadagni ben 10 mila sterline soltanto nel condividere video sul suo profilo ufficiale. Stiamo parlando proprio di Alicia Breuer, giovanissima ed affermatissima tik toker con 740 mila followers. Com’è iniziato il tutto? Si legge che la giovanissima ragazza abbia iniziato a condividere video durante il lockdown per puro divertimento. E che, in un vero e proprio batter baleno, abbia riscosso un successo davvero incredibile. Tanto che, da quanto si legge, sembrerebbe che alcune aziende l’abbiano addirittura contattata per sponsorizzare i loro prodotti.

Da quando si è iscritta a Tik tok ed ha iniziato a condividere video, la vita di Alicia Breuer è cambiata drasticamente. Tanto che, stando a quanto si legge, sembrerebbe che abbia deciso anche di non proseguire i suoi studi.

Una decisione davvero clamorosa, c’è da dirlo. Voi, però, cosa avreste fatto?