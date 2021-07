Alba Parietti apre le porte di casa sua a Milano: che meraviglia, da restare a bocca aperta!

Alba Parietti apre le porte di casa sua a Milano: resterete stupiti a guardarne i particolari, sono tutti bellissimi!

Alba Parietti è sicuramente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti. Ha iniziato a muovere i primi passi quando era molto giovane e da quel momento non si è più fermata, tanto da guadagnare il meritatissimo successo. Talentuosa e bella, la Parietti è una esplosione di energia.

Attivissima sui social, il suo profilo conta di ben oltre i 400 mila follower. I suoi fan la seguono con attenzione, lasciandole sempre tantissimi commenti. Di lei sappiamo praticamente tutto, ma vi chiediamo, avete mai visto la sua casa a Milano? Alcuni dettagli vi lasceranno senza parole.

Alba Parietti apre le porte di casa sua a Milano: impossibile non restarci incantati

Amatissima conduttrice, Alba Parietti è sempre molto attiva sui social. Con un profilo instagram di oltre i 400 mila follower, è impossibile che i suoi fan non notino gli scatti che pubblica. E lo sappiamo benissimo, sono tantissimi e tutti bellissimi.

La Parietti è avvezza a pubblicare immagini in cui mostra la sua bellezza, ma non mancano scatti che riguardano il suo lavoro e anche pensieri e commenti lasciati in basso ai suoi post. Qualche giorno fa, però, la conduttrice ha reso note delle foto in cui ha mostrato la sua casa a Milano. Resterete incantati, i dettagli sono molto particolari. In questo scatto ci immergiamo nello spazio esterno, dove vediamo una piscina, delle sedie, un tavolo preparato, con un piccolo ‘giardinetto’.

La casa di Alba Parietti sembra essere circondata dal verde. Che dire, è il posto giusto per rilassarsi e trascorrere momenti di spensieratezza, alla luce del sole o passare serate in dolce compagnia.