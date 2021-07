La casa in cui vivono Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: ci mostrano ogni dettaglio

Le immagini della casa abitata da Maurizio Costanzo e da Maria De Filippi in una puntata di Che tempo che fa del 2018: dettagli pazzeschi!

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie più celebri della tv: la loro unione, sancita dal matrimonio nell’agosto del 1995, è tra le più solide del mondo dello spettacolo. E non potrebbe essere diversamente, data la grande sintonia che li lega e che è palpabile nelle occasioni in cui li vediamo insieme.

Maria e Maurizio sono comunque molto riservati ed è raro che trapeli qualche dettaglio più privato della loro vita al di fuori del piccolo schermo. Ad esempio, nessuno ha visto la loro casa se non per delle immagini trasmesse durante qualche intervista.

E’ il caso ad esempio di quella del 2018 a Che tempo che fa, in cui si riesce a vedere qualche dettaglio della loro abitazione a Roma, nel quartiere Parioli. Scopriamo quindi quali sono i particolari che si intravedono.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, la loro casa è di un’eleganza pazzesca: i dettagli più sorprendenti

Nella puntata del programma Rai condotto da Fabio Fazio, si vede Maurizio collegato dal suo studio: salta subito all’occhio l’eleganza e la classe dell’ambiente con la sua scrivania in legno massiccio, piante, uno stupendo divano bianco.

Quell’intervista fu doppiamente speciale perché ad un certo punto si vede apparire sullo schermo anche Maria: con lei si parla della dieta molto restrittiva imposta al marito dalla nutrizionista, la quale gli permette però di mangiare del gelato in qualche occasione.

La famosa conduttrice si fa accompagnare dalle telecamere in cucina e proprio in quel momento si può vedere il corridoio della casa: qui il colore predominante è il bianco su cui spiccano dei quadri alle pareti e un tappeto persiano. Giunta in cucina, con mobili in legno, Maria mostra il frigo pieno di gelato per il marito!

Anche voi avevate notato questi favolosi dettagli?