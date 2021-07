È proprio sul suo canale socia ufficiale che Christian De Sica ha dato la conferma ufficiale: ora manca davvero pochissimo, la notizia lascia tutti di stucco.

Sapevamo che sarebbe successo prima o poi. Ed adesso è arrivata finalmente la conferma. Proprio sul suo canale social ufficiale, Christian De Sica ha annunciato ai suoi sostenitori l’arrivo di una novità davvero clamorosa. Pensate, l’annuncio è arrivato qualche ora fa su Instagram. E, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori. Anche perché, diciamoci la verità, di fronte ad una notizia del genere, i suoi followers non potevano non comportarsi in modo differente.

Oltre a vantare di un successo davvero clamoroso per la sua immensa carriera da attore, il buon Christian De Sica gode di un clamore incredibile anche sul suo canale social ufficiale. Con un profilo che conta più di 600 mila followers, l’interprete romano non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. Lo ha fatto anche qualche ora fa, come dicevamo precedentemente. Quando, con un post condiviso, ha annunciato ai suoi sostenitori una notizia davvero fantastica. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

È proprio sul suo canale social ufficiale che, come dicevamo precedentemente, Christian De Sica ha dato la conferma ufficiale di una notizia davvero stratosferica. Si, è vero: sapevamo che sarebbe successo, eppure soltanto qualche ora fa, l’attore romano ne ha dato l’ufficialità. Di che cosa parliamo?

Reggetevi forte, è in arrivo una novità davvero clamorosa. Da quanto si apprende da questo ultimo post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale di Christian De Sica sembrerebbe che tra pochissimi mesi, ed in particolare a Dicembre, in tutte le sale cinematografiche uscirà un nuovo film di Natale. “Chi ha incastrato Babbo Natale”, è proprio questa il titolo della pellicola che, tra l’atro, prevede la partecipazione di tantissimi interpreti straordinari. Diretto dall’immenso Alessandro Siani, il film ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successo.

