L’amatissimo cantante prima ha fatto il coming out, poi ha preso una drastica e clamorosa decisione: il gesto ha lasciato tutti di stucco, cos’è successo.

È successo tutto nel giro di pochissime ore: l’amatissimo cantante dapprima ha fatto il suo coming out, poi ha preso un’importante e drastica decisione. Sono trascorsi pochissimi giorni da questo, eppure si continua a parlare di lui. Facciamo riferimento proprio a Lee Ryan, lo ricordate? Membro storico della boy band ‘Blue’, il giovanissimo cantante, proprio qualche giorno fa, ha annunciato ai suoi sostenitori di essere bisessuale. Per la prima volta in assoluto,infatti, il volto del gruppo musicale che ha fatto sognare milioni e milioni di ragazzine ha fatto il suo coming out. “Sono bisessuale e il mio compagno di band è gay non mancherei mai di rispetto a nessuno in quel modo”, ha detto il buon Ryan al ‘The Sun’.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Lee Ryan abbia deciso di fare il suo coming out subito dopo una ‘querelle’ social con una draq queen. Quello che, però, ha lasciato tutti di stucco è la decisone che il cantante ha preso subito dopo aver dichiarato di essere bisessuale.

Lee Ryan spiazza tutti: prima fa il suo coming out, poi prende una drastica decisione

Proprio qualche giorno fa, in seguito ad un battibecco social con la drag queen Layla Zee Susan, Lee Ryan ha fatto il suo coming out. È proprio al ‘The Sun’,infatti, che il membro della boy band ‘Blue’ ha rivelato di essere bisessuale. Fino a questo momento, nonostante le notizie sulla sua vita privata fossero davvero minime, il cantante non l’aveva mai detto prima. Tuttavia, nonostante questo momento di piena ‘sincerità’, il giovanissimo membro del gruppo musicale ha compiuto un gesto davvero inaspettato.

Stando a quanto apparso sulla sua pagina Instagram qualche giorno fa, sembrerebbe proprio che Lee Ryan abbia deciso di abbandonare il suo canale social. “Troppo odio”, tuona il buon Ryan prima di annunciare ai suoi sostenitori di essere intenzionato a chiudere il suo profilo.

La decisione, ovviamente, ha lasciato tutti di stucco.