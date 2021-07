È diventato papà, gioia per il famoso calciatore: è nato Tommaso

Il famoso calciatore è diventato papà, è nato Tommaso: l’annuncio pubblicato sui social, ecco di chi stiamo parlando

Gioia incredibile per il famoso calciatore: è diventato papà. Ieri è nato Tommaso, il suo primogenito. Il dolce annuncio è stato pubblicato sui social. Il calciatore ha lasciato eccezionalmente il ritiro della sua squadra per abbracciare per la prima volta il figlio. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando.

LEGGI ANCHE: L’amatissimo calciatore si sposa: spunta la data ufficiale, gioia immensa per la splendida coppia

Il famoso calciatore è diventato papà: è nato Tommaso

Nicolò Zaniolo è diventato papà: l’ex fidanzata, Sara Scaperrotta, ha dato alla luce il piccolo Tommaso. La dolce notizia è stata comunicata sui social dalla ragazza: “Benvenuto al mondo amore della mia vita”. Anche il calciatore della Roma ha poi condiviso alcune foto, in una delle quali stringe al petto il bebè. Il fantasista ha lasciato eccezionalmente il ritiro per andare ad abbracciare il primogenito.

La storia d’amore tra Nicolò e Sara è finita quando lei era incinta di qualche mese. Pochi giorni fa, in uno sfogo pubblicato sui social, lei lo aveva accusato di averla abbandonata. “Ho tentato a più riprese di coinvolgerlo senza successo” – ha scritto Sara – “ogni mio tentativo di contatto è stato vano bloccando persino i canali social e Whatsapp, ed io mi sono ritrovata dinnanzi un forte muro comunicativo ed emotivo”.

Lo sfogo di Sara, però, ha sortito l’effetto desiderato. Zaniolo, infatti, ha ricevuto un permesso speciale dalla Roma ed è corso in ospedale quando ha saputo della nascita del figlio. Già qualche mese fa, però, il calciatore aveva precisato: “Mi assumerò da padre ogni responsabilità”.

Sembrerebbe escluso un ritorno di fiamma. La storia tra i due genitori di Tommaso pare sia terminata per sempre. Adesso, però, dovranno fare i doveri di genitori senza far mancare il calore della famiglia al piccolo Tommaso.