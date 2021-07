Elodie, la notizia spiazza tutti: non l’aveva mai fatto prima d’ora, incredibile

Incredibile svolta per Elodie Di Patrizi: l’ex allieva di Amici si prepara ad una grande novità, la notizia è davvero incredibile!

Era il 2015 quando Elodie sedeva tra i banchi di Amici come cantante: dopo la partecipazione a X Factor nel 2009 in cui fu eliminata nella prima fase, la bellissima 31enne romana riscosse un grande successo nel talent show condotto da Maria De Filippi che la vide arrivare al secondo posto in finale.

Leggi anche——>>>Elodie, brutto inconveniente: ha scoperto tristemente la truffa

Da allora la sua carriera è esplosa in un crescendo di trionfi. I suoi album, le sue partecipazioni a Sanremo, i suoi concerti, non c’è nulla che per la bravissima Elodie non si trasformi in un successo. Oltre alla sua voce incantevole, questa giovane artista è anche di una bellezza che lascia senza fiato e che le ha permesso di lavorare anche come modella in passato.

E’ stata anche voluta da Amadeus come co-conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo, ma ora Elodie è pronta a stupire tutti con qualcosa di mai fatto prima, scopriamo di cosa si tratta!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Elodie Di Patrizi, notizia clamorosa: incredibile novità in arrivo

Come annunciato dal profilo Instagram della Volver, agenzia di attori con cui ha un contratto, a breve Elodie debutterà come attrice.

Leggi anche——>>>La notizia lascia tutti di stucco, riguarda Elodie: la splendida cantante ha deciso di spiazzare i fan

Il film in cui la vedremo recitare per la prima volta è “Ti Mangio il Cuore”, prodotto da Indigo Film e Rai Cinema. Diretto da Pippo Mezzapesa e ispirato all’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, sarà girato a partire dall’autunno. L’argomento della pellicola è la cosiddetta “quarta mafia” della Società Foggiana, fenomeno ancora poco conosciuto ma che, proprio grazie al suo basso profilo, ha potuto espandersi diventando più pericolosa di mafia, camorra e ‘ndrangheta.

Nel post pubblicato dall’agenzia, si leggono anche le parole di Elodie su questa nuova avventura che sta per vivere: “Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa”.

Noi non vediamo l’ora di ammirare Elodie anche in veste di attrice e voi?