Era il giorno della sua prima comunione, lo riconoscete? Oggi non si parla che di lui, è un personaggio amatissimo dal pubblico.

È uno dei personaggi più amati del momento: può contare su una vera e propria schiera di fan, pronti a supportarlo e sostenerlo in tutti i suoi impegni. In questo scatto era solo un bambino, nel giorno della sua prima comunione. A condividere la foto è stata la sua fidanzata…anche lei super amata dal pubblico.

Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Ecco tutti i dettagli di questa dolcissima foto ricordo condivisa sui social proprio poco fa.

Riconoscete questo bambino nel giorno della sua prima comunione? Oggi è un personaggio amatissimo della nostra tv

I telespettatori del GF Vip 5 non avranno fatto fatica a riconoscerlo: i lineamenti sono gli stessi! Si, il bambino nello scatto che vi abbiamo mostrato è proprio Pierpaolo Pretelli, che nel reality show di Canale 5 si è classificato secondo. Un’esperienza unica per l’ex velino di Striscia la Notizia, che ha conquistato il cuore di tantissimi telespettatori. E della sua Giulia Salemi, con cui vive una storia d’amore meravigliosa, nata proprio nella casa del GF. È stata l’influencer a condividere questa foto ricordo di Pierpaolo, direttamente dalla sua casa da bambino.

La coppia, infatti, si trova per un weekend a Maratea, città di origine del gieffino. È lì che Giulia ha visto la foto e ha pensato di condividerla con i fan, scrivendo: “Ritorno alle origini, ma la bellezza?”. Eh si, una coppia davvero unita, quella dei “Prelemi”, pronti a sostenersi in ogni nuova avventura lavorativa.

E sono tanti gli impegni dei due ex gieffini, che hanno riscosso un grandissimo successo dopo il GF Vip: dopo la hit estiva di Pierpaolo L’estate più calda, arriva la conferma della seconda edizione di Salotto Salemi, il programma di Giulia. E non è tutto: Pierpaolo è ufficialmente nel cast di Tale e Quale Show, che partirà a settembre. Insomma, tante bellissime novità per una delle coppie più belle mai nate in tv. E a voi piacciono insieme?