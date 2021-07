Ha interpretato Fernando Mesìa nella soap opera Il Segreto: prima era così, esattamente nella fiction, ma com’è nella vita reale?

Il Segreto è una soap opera spagnola che ha conquistato il pubblico, tanto da andare in onda per moltissimi anni. Ha avuto inizio nel febbraio 2011 fino al maggio 2020, mentre in Italia, abbiamo avuto il piacere di seguirla dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021, quando c’è stata l’ultima puntata in prima serata.

Leggi anche Ne Il Segreto è stata la bellissima Emilia: nella soap era così, oggi l’attrice ha stravolto il suo look

Ben dodici le stagioni della telenovela, e tutte hanno lasciato il segno, grazie ad una trama super avvincente. Nella prima stagione al centro dell’attenzione, la storia di Pepa Aguirre, ma successivamente, sono stati poi altri i protagonisti. Nella foto che vi abbiamo mostrato è presente uno dei personaggi che ha fatto parte della soap, Fernando Mesìa, che all’inizio del suo arrivo, è stato il pretendente di Maria, tanto da esserne ossessionato, e in seguito tutto ha avuto un sorprendente svolgimento. Fernando è stato interpretato dall’attore Carlos Serrano: nella fiction era così, ma com’è adesso, dopo la chiusura della telenovela? Ve lo mostriamo subito dopo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Era Fernando nel Il Segreto: nella soap era così, ma com’è adesso l’attore?

Nella seguitissima e famosissima soap opera spagnola Il Segreto, abbiamo avuto modo di seguire anche la storia di Fernando Mesia, personaggio che arrivato a Puente Viejo, ha subito mostrato il suo interesse per Maria. La sua storia si intreccerà fortemente con quella degli altri protagonisti, creando dinamiche super avvincenti.

Leggi anche Ne Il Segreto ha interpretato Tristàn: l’attore a distanza di anni si mostra così, incredibile

L’attore che l’ha interpretato è Carlos Serrano. Nella foto che vi abbiamo mostrato, lo vediamo in una delle scene della fiction: ma com’è l’attore nella vita reale? Osservate qui:

Che dire, sembra che Carlos non sia assolutamente diverso, a parte qualche dettaglio, ma è normale che il cambiamento ci sia, perchè nella soap ha assunto i panni di un personaggio della storia. Classe 1989, Serrano ha ottenuto una grande celebrità proprio vestendo il ruolo di Fernando Mesìa ne Il Segreto.