Lady Gaga, avete mai visto la sorella della star internazionale? Si chiama Natali e la somiglianza è davvero incredibile.

Si chiama Stefani Joanne Angelina Germanotta ma tutti noi la conosciamo semplicemente come Lady Gaga. Star di livello internazionale, è una delle cantanti più amate ed apprezzate al mondo. Di lei sappiamo quasi tutto, ma forse non tutti hanno mai visto la sorella minore!

Si chiama Natali Germanotta, è nata a New York nel 12 e molto spesso ha curato personalmente i look della popstar, essendo una stylist. Curiosi di vederla? La somiglianza tra la due sorelle vi colpirà!

Si chiama Natali Germanotta ed è la sorella di Lady Gaga: eccole insieme, la somiglianza è notevole

Come la sorella maggiore ha studiato in un istituto cattolico durante l’adolescenza, la Sacred Heart School, e, anche se resta dietro le quinte, anche lei fa parte del mondo dello spettacolo. Successivamente, infatti, ha coltivato la sua passione per la moda frequentando la Parsons School of Design di New York. Parliamo di Natali Germanotta, la sorella minore di Lady Gaga, che spesso si è occupata dei look della star. Come quelli sfoggiati nel meraviglioso film A star is born, ma anche il famoso abito rosa col maxy fiocco scelto in occasione degli Hollywood Bowl del 2015, durante l’interpretazione de La vie en rose.

Insomma, dietro molti outfit di Lady Gaga c’è proprio Natali, che oggi è una stilista davvero affermata. Curiosi di vederla? La somiglianza tra le due sorelle vi lascerà a bocca aperta. Guardate qui:

Eh si, ve lo avevamo detto! I lineamenti delle due sorelle Germanotta sono praticamente identici. I fan più attenti sapranno che Natali è apparsa anche in un video clip della sorella cantante: nel ruolo di carcerata nel video di Telephone. E voi, conoscevate la sorella di Lady Gaga?