Massimo Cannoletta dopo l’Eredità, svela cosa farà con il montepremi: ha portato a casa circa 200 mila euro.

Nell’ultima stagione televisiva del programma L’Eredità c’è stato un vero e proprio record, e al centro dell’attenzione abbiamo visto Massimo Cannoletta. Campione dei quiz, il suo percorso è stato incredibile, tanto che, lo stesso Flavio Insinna l’ha denominato l’enciclopedia umana.

Il successo che ha ottenuto l’ha portato a diventare divulgatore quotidiano nella trasmissione Oggi è un altro giorno. In un’intervista a Fanpage.it, Cannoletta si è raccontato, soffermando l’attenzione su vari punti. La decisione di arrivare ad iscriversi a L’Eredità è stata presa dopo il suo ritorno in Italia, nell’aprile del 2020. E’ in quel momento che, rendendosi conto di non poter tornare a viaggiare subito per molti mesi, causa pandemia, è andato alla ricerca di nuovi stimoli, che l’hanno spinto alla partecipazione al programma. E sempre nell’intervista, ha svelato cosa comprerà con il montepremi.

Massimo Cannoletta, l’ha svelato soltanto adesso: cosa comprerà con il montepremi de L’Eredità

Massimo Cannoletta si è distinto fortemente a L’Eredità, tanto da essere definito dallo stesso Flavio Insinna l’enciclopedia umana. Il suo percorso, però, all’interno del programma è stato concluso volontariamente. Cannoletta, nell’intervista a Fanpage, ha raccontato di non aver voluto approfittare e per questo la decisione di sbagliare la domanda volontariamente.

Nella stagione precedente ha catturato l’attenzione di tutti. Ha portato a casa circa 200 mila euro, e ha svelato cosa comprerà con il montepremi. Massimo racconta che, in realtà, ancora deve ricevere la somma, che la procedura è iniziata, ma non è stata ancora ultimata.

Non ha ancora comprato nulla e non ha assolutamente modificato le sue abitudini. Ma dice che, quando il premio arriverà, comprerà una casa. Questo, ovviamente, non cambierà il suo stile di vita, Cannoletta dice di nn voler fare nessuna vita da re. Dopo l’esperienza a L’Eredità, per lui si sono spalancate le porte, dalla tv ai giornali, fino ad arrivare ad Oggi è un altro giorno, come divulgatore quotidiano.