Ricordate la coppia formata da Luca e Cecilia a ‘Matrimonio a prima vista Italia’? Da quel momento, sono trascorsi due anni: cosa fanno oggi.

Correva esattamente il 2016 quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda ‘Matrimonio a prima vista Italia’. Dapprima sui canali Sky e, da alcuni anni a questa parte, su Discovery, il programma ha riscosso un successo davvero spropositato. Anche perché, diciamoci la verità, è assolutamente la prima volta che assistiamo ad una trasmissione che combina i matrimoni. Conosciamo benissimo la formula di Uomini e Donne e sappiamo che, dopo alcuni mesi di conoscenza il tronista o la tronista può scegliere la persona che più fa al caso suo. Con ‘Matrimonio a prima vista’, invece, tutto questo non c’è assolutamente. Chi decide di partecipare al programma, infatti, è ben consapevole di conoscere persone che non ha mai visto prima d’ora nella sua vita. Ed, addirittura, arrivare a sposarla. Davvero incredibile, vero?

Tra qualche mese, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che vada in onda la settima stagione di ‘Matrimonio a prima vista’. In attesa, però, siete curiosi di sapere cosa fanno oggi alcuni dei suoi protagonisti delle scorse edizioni? Stiamo parlando di Luca e Cecilia, ex concorrenti di ‘Matrimonio a prima vista Italia 4’.

Luca e Cecilia hanno partecipato a ‘Matrimonio a prima vista Italia 4’, cosa fanno oggi?

Tra le tre coppie che hanno partecipato a ‘Matrimonio a prima vista Italia 4’, non possiamo fare a meno di citare loro: Luca e Cecilia. Ve li ricordate? Il loro percorso, lo sappiamo benissimo, era finito in modo più che positivo. Nonostante le divergenze caratteriali, infatti, la coppia aveva deciso di proseguire il suo cammino. Qualche mese dopo, però, i due si sono ufficialmente separati ed, ovviamente, divorziati.

A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata la loro vita ad oggi? Appurato che sono trascorsi due anni dalla loro partecipazione al programma, siete curiosi di sapere come sono cambiati ad oggi? Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che la vita di Luca Serena sia davvero cambiata ben poco. Seguitissimo ed amatissimo, l’ex concorrente di Matrimonio a prima vista continua a condurre una vita all’insegna dello sport, del lavoro e degli affetti più cari.

Stesso discorso, inoltre, anche per la bella Cecilia. Anche lei seguitissima, Cecilia continua a dedicare la sua vita alla sua più grande passione: la musica.

Vi piacevano come coppia?