Matrimonio a prima vista, chi è il sociologo Mario Abis: tutto quello che c’è da sapere sull’esperto del famoso programma.

Una nuova edizione di Matrimonio a prima vista ha avuto inizio il 4 luglio, esattamente su Discovery+. Nel format, gli esperti, mettono insieme tre coppie, sulla base di alcune affinità, tratti comuni, interviste, test attitudinali e psicologici. Le coppie, si incontrano per la prima volta, prima del sì, e soltanto lì hanno la possibilità di vedersi.

Leggi anche Matrimonio a prima vista: chi è Nada Loffredi, psicoterapeuta del famoso programma

Dopo la celebrazione del matrimonio e alcuni giorni in luna di miele, gli sposini vivono insieme per circa un mese. In queste quattro settimane, si conoscono, vivendo sotto lo stesso tetto, per capire se possa tra di loro nascere l’amore o comunque un forte interesse, oppure nulla. Soltanto nel giorno della scelta, rendono nota la decisione presa. Resteranno insieme o ci sarà il divorzio? A scegliere le coppie, sono, appunto, i tre esperti: Nada Loffredi, Mario Abis, e Andrea Favaretto, new entry del programma. Ma scopriamo qualcosa in più sul sociologo Mario Abis.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Chi è Mario Abis, il sociologo di Matrimonio a prima vista: non tutti sanno in cosa è laureato

Matrimonio a prima vista è un programma molto amato e seguito. Dal 4 luglio, su Discovery, ha avuto inizio la nuova stagione, e dal 22 luglio, è iniziato su Real Time. Come abbiamo anticipato, sono gli esperti a formare le coppie. Loro sono: Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, new entry del programma.

Leggi anche Martina e Francesco di Matrimonio a prima vista: è successo dopo la scelta finale

Ma chi è Mario Abis? Scopriamo qualcosa in più sul sociologo di Matrimonio a prima vista. Classe 1948, è laureato in Giurisprudenza. Da giovane, è stato un giocatore di pallavolo. Sembrerebbe che Abis, sia entrato nel mondo del lavoro occupandosi di ricerche sulla comunicazione. Nel 1979 ha fondato l’Istituto di ricerca Makno in cui dirige progetti nel settore sociale. L’esperto è anche professore all‘Università IULM di Milano.

Ha pubblicato diverse opere, quali: ‘Nello stato spettacolo’, ‘La città Verticale’, ‘Lo spettatore attivo: 10 anni di Osservatorio Rai e Mediaset sulla televisione’, ‘Quella parte di cinema chiamata televisione’, ‘La ricerca di mercato, sociale e d’opinione in Italia’. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno notizie.