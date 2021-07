Era Sansa Stark ne Il Trono di Spade, l’avete vista oggi? Resterete senza parole vedendo le foto recenti dell’attrice.

È stato uno dei personaggi più amati de Il trono di spade, la fortunatissima serie tv tratta dal ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco, di George R.R. Martina. Da ragazzina indifesa è diventata la regina del Nord, fiera e determinato. Parliamo proprio di Sansa Stark, una delle figlie di Ned Stark, Lord di Grande Inverno. L’evoluzione del suo personaggio è stata davvero incredibile…ma anche quella dell’attrice. Ad interpretare Sansa è stata la bellissima Sophie Turner, che quando ha iniziato la serie, nel 2011, aveva solo 15 anni.

Siete curiosi di vedere come è diventata oggi la bellissima attrice inglese? Ecco alcuni scatti pubblicati proprio da lei sul suo profilo Instagram.

Era Sansa Stark ne Il Trono di Spade: ecco come si mostra oggi l’attrice Sophie Turner

C’è chi l’ha amata e chi l’ha odiata, ma Sansa Stark resta una delle protagonista assolute de Il Trono Di Spade. Il suo personaggio è uno dei più riusciti dell’amatissima serie e il merito è soprattutto di Sophie Turner. È stata la bellissima attrice dagli occhi di ghiaccio a vestire i panni di Sansa per tutte le otto stagioni della serie, praticamente crescendo sul set.

Era il 2011 quando ha iniziato la sua avventura nei panni di Sansa Stark, curiosi di vedere l’attrice oggi, dopo ben 10 anni? Ebbene, la bellissima Sophie, oggi moglie di Joe Jonas dei Jonas Brothers e mamma della piccola Willa, ha rivoluzionato spesso il suo look. Dite addio alla lunga chioma rossa di Lady Stark:

Si, per diverso tempo la bellissima Sophie ha optato per il biondo platino, che, c’è da dirlo, le sta benissimo! Ma in una foto pubblicata proprio pochi giorni fa, vediamo che la 25 enne ha scurito nuovamente la sua chioma. Date un’occhiata:

L’attrice è una a cui piace giocare con il suo look, ma una cosa è certa: in qualsiasi versione si mostri, Sophie è semplicemente meravigliosa! E voi, con quale look la preferite?