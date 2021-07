Uomini e Donne, Riccardo e Roberta: solo adesso è spuntata fuori la verità sulla coppia del trono Over. Ecco com’è la situazione attuale.

Uomini e Donne è momentaneamente in vacanza! L’amatissima trasmissione di Canale 5 tornerà in onda a settembre, dopo il consueto stop estivo. I protagonisti del programma, però, continuano a far parlare di loro, anche durante la stagione calda. Tra le coppie più chiacchierate degli ultimi mesi, c’è stata senza dubbio quella formata da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Tra i due, però, non è finita bene… Ma come è, oggi, la situazione tra i due protagonisti del trono Over?

A svelare alcuni dettagli è stato il cavaliere pugliese, in un’intervista esclusiva al magazine di Uomini e Donne. Ecco cosa ha raccontato.

Uomini e Donne, la verità di Riccardo su Roberta: il cavaliere sente la sua mancanza?

Ritorno di fiamma tra Roberta e Riccardo? La risposta è proprio no. I due hanno chiuso in maniera brusca la loro storia a Uomini e Donne, a tal punto che il cavaliere tarantino ha lasciato il programma. Negli ultimi mesi non abbiamo saputo molto di lui, che è apparso davvero poco sui social.

Al magazine di Uomini e Donne, però, Riccardo ha lasciato alcune dichiarazioni su Roberta che lasciano poco spazio ai dubbi. Come riporta Isa e Chia, il cavaliere ha ammesso di non sentire affatto la mancanza della sua ex, che lo ha, secondo lui, umiliato ed offeso. Riccardo ammette di aver imparato dagli errori del passato e di aver, quindi, affrontato più facilmente la rottura con la Di Padua. Nessun riavvicinamento in vista, insomma, per la coppia del Trono Over. Ma i fan si chiedono: li rivedremo nel parterre maschile e femminile di Uomini e Donne?

Bisognerà attendere l’inizio di una nuova stagione per scoprirlo. Quel che appare certo è che entrambi al momento siano single e, quindi, pronti a conoscere nuove persone. A voi piacerebbe rivederli in tv?