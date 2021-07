Avete mai visto l’ufficio di Alessandro Del Piero? Alcuni dettagli sono molto particolari, impossibile non notarli.

Alessandro Del Piero è un vero campione, per ben 19 anni è stato il giocatore della Juventus. Ex calciatore italiano, le sue imprese in campo sono ancora oggi ricordate, ed è impossibile non farlo, ha lasciato proprio il segno!

Del Piero, come molti personaggi del mondo dello spettacolo, è molto attivo sui social. Il suo profilo conta di ben 4 milioni di follower, un seguito incredibile. Sono molti gli scatti che rende noti, e ovviamente, i suoi fan, sono sempre pronti ad osservarli con attenzione. Qualche mese fa, ha pubblicato un video molto particolare, in cui ha mostrato il suo ufficio: per caso, l’avete mai visto? Impossibile non notarne i dettagli!

Alessandro Del Piero, il suo ufficio è pazzesco: i dettagli sono molto particolari

Ex calciatore, Alessandro del Piero per ben 19 anni è stato un giocatore della Juventus. Le sue imprese in campo sono state magnifiche, e hanno fatto sognare tutti. Proprio per questo, non potranno mai essere dimenticate!

Alessandro, come abbiamo anticipato, è molto attivo sui social. Qui, non manca di rendere partecipi i suoi follower. Qualche mese fa, Del Piero, ha reso noto, proprio su instagram, un post che non è passato inosservato. Ha condiviso un video, in cui si mostra nel suo ufficio, mentre parla al cellulare. A corredo ha scritto, ironicamente: “Lasciatemi lavorare in pace”.

Possiamo vedere un corridoio, con in fondo una poltrona, e delle porte in vetro, almeno così sembrerebbe.

In evidenza, subito dopo, delle maglie, moltissime, di colori differenti, e in alto, sembra ci siano delle coppe.

C’è poi un tavolo, con delle sedie molto particolari. E vediamo proprio l’ex calciatore al telefono, con un pallone.

Ma il ‘dettaglio’ impossibile da non notare è l’esterno, infatti, dalle finestre, vediamo il panorama fuori. Si comprende chiaramente che, l’ufficio di Alessandro Del Piero si trova ad un’altezza considerevole. E voi, avete visto gli scatti? Cosa ne pensate? E’ bellissimo, vero?